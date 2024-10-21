施政報告後首周末 一手沽逾490伙 返「撤辣」後最旺水平 本月突破2000宗7個月高

明報記者 林尚民

綜合市場消息，在上述兩大新盤帶動下，過去兩日市場共錄得逾490宗一手成交，逼近今年4月初長實發售Blue Coast 一期周末兩日所錄得約500宗水平，為逾半年來最旺周末，亦較前周末約377宗多出逾30%。本月迄今市場暫錄逾2035宗新盤成交，較上月全月約741宗多出1.7倍，並為今年3月後新高。

天璽．天加推98伙 折實均呎逼2.4萬

天璽．天上周六進行第三輪銷售，當中以價單形式發售的215伙即日沽清，項目約兩周內累沽約700伙。新地副董事總經理雷霆指出，樓盤迄今共套現逾70億元，由於向隅客眾多，天璽•天已上載第6號價單，加推98伙，折實均呎23,960元，部分單位比上一張價單提價2%至6%。他又稱，集團系內豪宅項目過去一周銷情熾熱，當中北角海璇、啟德跑道區天璽．海及沙田瓏珀山均錄得多宗成交，可見第四季樓市復蘇步伐加快，相信未來兩個月樓盤銷情向好，集團未來兩個月將會集中推售豪宅項目。

新地代理總經理胡致遠補充，上周六天璽．天約有20組大手買家，最大手客以近5400萬元購入6伙作自用及收租用途。新加推6號價單，涉及98伙，涵蓋20伙1房、70伙兩房及8伙3房單位，實用295至672方呎，折實價由616.11萬至1922.37萬元，折實實呎20,537至28,607元，項目Elite Zone已全數推出價單，最快本周末進行最後一輪以價單形式銷售。

Blue Coast II加推76伙 折實均呎2.2萬

至於Blue Coast II方面，長實營業部助理首席經理楊桂玲指出，項目上周六開售當日已售出191伙，套現逾25億元，當中非本地客約佔整體五成，第一及第二期共套現逾133億元。另市場消息指出，項目昨日再售出3伙，即該盤兩日共售約194伙，佔可售單位256伙約76%。發展商昨亦加推4號價單，涉及76伙，包括62個兩房及14個3房單位，以定價計市值約10億元，折實均呎22,052元。長實執行董事趙國雄稱，支持香港樓市平穩發展。

長實營業部首席經理郭子威指出，有見樓價已觸底回升，今批單位較上一張價單調升約2％，稍後有機會再加推，加幅將遠高於2％。楊桂玲補充，新推單位最平兩房為3座6樓C單位，實用464方呎，折實910.5萬元，折實實呎19,623元，最平3房為3座26樓J單位，實用729方呎，折實1681.1萬元，折實實呎23,060元。

[香港地產]