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經濟
2024年10月20日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
天璽‧天第3輪價單215伙續沽清 Blue Coast II首輪售出近190伙
專才1.8萬租君豪峰1房 呎租60元
道指標指收市新高 中概股做好
金價新高 金礦股相關ETF做好
美財赤逾1.8萬億美元 按年升8%
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渣打印度個人貸款業務 獲當地銀行收購
馬斯克無人的士似表演 少談實務
Waymo創辦人看好Tesla自動駕駛技術
張宗永：商業智慧≠政治智慧
薛偉傑：港首創生酮黑糖珍珠奶茶 混合4植物代糖
馮其十：穩A股新工具啟動 互換便利持續帶來增量資金
馮其十：穩A股新工具啟動 互換便利持續帶來增量資金
【明報專訊】人民銀行此前預告的穩定資本市場兩項新工具在同一天啟動，A股三大股指悉數飄紅收官。
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天璽‧天第3輪價單215伙續沽清 Blue Coast II首輪售出近190伙
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