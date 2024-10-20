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經濟
薛偉傑 行銷新意思

行銷攻略

薛偉傑：港首創生酮黑糖珍珠奶茶 混合4植物代糖

【明報專訊】台式珍珠奶茶一向在華人地區十分受落，其中，黑糖珍珠奶茶更加是近年的寵兒。其實，黑糖只是加工的純度比砂糖和冰糖低一點（三者所含的蔗糖純度分別是略低於80%、99.6%、99.9%），保留了較多甘蔗的風味和營養，並沒有一般人想像中那麼健康。

「酮福堂」最近在西九戲曲中心開設其副線品牌「餇茶號」的第一間店舖，以提供符合生酮飲食要求的台式茶飲為賣點，包括「生酮黑糖珍珠奶茶」。酮福堂集團創辦人梁奕藍表示，該公司用了很多時間來研究和試驗，才想出混合赤蘚糖醇、羅漢果糖、果寡糖、阿洛酮糖4種植物代糖，來製成「生酮黑糖漿」。

因為一般生酮食品常用的赤蘚糖醇和羅漢果糖太稀，無法做出糖漿般的效果。所以，還要加入果寡糖、阿洛酮糖，才能夠營造出「生酮黑糖漿」。而加入果寡糖的另一好處是，它有助一些益菌繁殖，抑制壞細菌的增生，幫助排便，保持腸道健康。

桃膠代替木薯粉製成「珍珠」

此外，由於木薯粉的熱量同樣偏高，該公司還要使用桃膠來代替木薯粉製成「珍珠」。梁奕藍表示，這種「生酮黑糖珍珠奶茶」相信是市場上首創，其熱量大約200大卡，至少比普通黑糖珍珠奶茶的420大卡低一半。

這飲品除了適合嚴格遵從生酮飲食習慣的「酮友」之外，普通人若喜歡喝黑糖珍珠奶茶，但又害怕肥胖，也可以它作為部分或全部的替代品。

明報記者 薛偉傑

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