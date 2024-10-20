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經濟
企業地球村

Waymo創辦人看好Tesla自動駕駛技術

【明報專訊】在特斯拉（Tesla）（美：TSLA）無人的士面世之前，Alphabet（美：GOOG）旗下Waymo已有機械的士在美國部分城市運作。日前有外媒刊出已離開Waymo的聯席創辦人Anthony Levandowski專訪，他對特斯拉的自動駕駛前景大加讚賞，主因是特斯拉掌握大量數據，使他們極快改善產品，形容馬斯克「有最大的車隊去做到這件事」。

Tesla掌握大量數據

極快改善產品

「We, Robot」大會舉行後不久，《Business Insider》刊出Anthony Levandowski的專訪。Anthony Levandowski看好特斯拉的自動駕駛技術，認為有數百萬輛特斯拉電動車持續向公司輸回數據，進而不斷改善產品，有了最豐富、最一致的數據持續幫助改善產品，正是令特斯拉與眾不同之處。

Waymo本來是Alphabet旗下自動駕駛項目，前名為「Google Self-Driving Car Project」，於2009年創立，Anthony Levandowski是創辦人之一，後於2016年離開。

Waymo已在美部分城市運行

今年起Waymo自動駕駛的士已在三藩市、洛杉磯等地陸續運行。Waymo做法是將感應器套裝安裝在其他車廠出品的汽車上，例如積架等，缺點是成本高昂。Anthony Levandowski談到Waymo時表示，公司可能需要收購一家汽車公司，才能生產想要的汽車，暗示Waymo與特斯拉的分別。他又表示，他寧願站在特斯拉一方，多於站在Waymo一方。不過，對於特斯拉今次大會，Anthony Levandowski也表示希望馬斯克在自動駕駛技術上最好少誇下海口，多說一點實質內容更好。

[企業地球村]

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