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經濟

渣打印度個人貸款業務 獲當地銀行收購

【明報專訊】印度Kotak Mahindra Bank宣布，已經達成協議，向渣打集團（2888）旗下渣打印度購入個人信貸帳簿。截至今年9月底，該帳簿顯示帳面金額達410億印度盧比，或相當於4.9億美元（約38.22億港元），藉此強化個人信貸市場業務；料取得所需監管機構等審批後，該項交易有望於未來3個月內完成。

渣打：將聚焦財富管理等業務

渣打印度及南亞財富及零售銀行主管Aditya Mandloi表示，今次決定出售個人貸款帳簿，與該行聚焦於財富管理、富裕富戶及中小企一致。他指出，印度繼續是渣打集團網絡的關鍵市場，以財富及零售銀行和企業投資銀行作為基石下，他們會繼續推動在印度市場投資及增長。今次聯同Kotak，他們繼續承諾向客戶達成無縫交接。

根據Kotak披露，是次承接渣打印度的個人貸款帳簿，主要為俗稱標準貸款的良好貸款業務，即不受違約或受壓的貸款。據外國媒體報道指出，印度的個人貸款市場需求強勁，但是競爭亦非常激烈。印度中央銀行更於去年11月要求，銀行需要因應貸款需求增加所導致更高風險，提供更多資本金去應對。按市值計，Kotak市值達442.27億美元，為當地市值排名第五的銀行。渣打印度則為該國最大外資銀行。

相關字詞﹕Kotak Mahindra Bank 渣打集團

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