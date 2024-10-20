渣打印度個人貸款業務 獲當地銀行收購

渣打：將聚焦財富管理等業務

渣打印度及南亞財富及零售銀行主管Aditya Mandloi表示，今次決定出售個人貸款帳簿，與該行聚焦於財富管理、富裕富戶及中小企一致。他指出，印度繼續是渣打集團網絡的關鍵市場，以財富及零售銀行和企業投資銀行作為基石下，他們會繼續推動在印度市場投資及增長。今次聯同Kotak，他們繼續承諾向客戶達成無縫交接。

根據Kotak披露，是次承接渣打印度的個人貸款帳簿，主要為俗稱標準貸款的良好貸款業務，即不受違約或受壓的貸款。據外國媒體報道指出，印度的個人貸款市場需求強勁，但是競爭亦非常激烈。印度中央銀行更於去年11月要求，銀行需要因應貸款需求增加所導致更高風險，提供更多資本金去應對。按市值計，Kotak市值達442.27億美元，為當地市值排名第五的銀行。渣打印度則為該國最大外資銀行。