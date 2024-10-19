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2024年10月19日星期六
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人行啟動放水救市 港股升725點 習近平倡現代化 科網炒上內地創板漲8%
互換便利首批申請額度逾2000億 20券商基金參與
中國上季GDP增4.6%勝預期 9月零售升3.2%
首9月內房投資跌10% 統計局：後市樂觀
金管局撐中小企 降逆周期緩衝資本 16銀行預留3700億專項資金支援
話你知：釋放緩衝資本吸虧損 銀行可續借貸
設CMU OmniClear 助營運債務中央結算
市值百億A股可速審批來港上市
消息：華潤飲料超購或達236倍
夏寶龍晤匯控杜嘉祺 冀為港繁榮多貢獻
六大內銀降存息 定存下調0.25厘
李嘉誠父子減持郵儲行套4.8億
金價升破2700美元 再創新高 日圓曾失守150 官員出口術阻跌勢
盈利創季度新高 Netflix曾升11%
iPhone 16內地首3周銷量升20%
減息滿月 一手沽2000伙6盤套百億 施政報告公布後首3日 新盤售逾110伙
瑜悅首3小時收逾千票 超額逾19倍 或短期加推
新盤熱賣 CCL連升兩周企穩136點
太古城交投轉旺 本月20宗超上月全月
國金二期46樓300萬租出 呎租逾125元
現代產業地入標者 可表明「二選一」意向
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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