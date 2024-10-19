明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

國金二期46樓300萬租出 呎租逾125元

【明報專訊】中環甲級商廈近期接連錄得大額租務成交，繼恒地（0012）美利道The Henderson一個高層單位以呎租130元租出後，區內兩指標商廈亦錄租務成交。市場消息指出，中環國際金融中心二期46樓全層，面積約2.39萬方呎，新近以呎租逾125元獲承租，月租約300萬元。據悉，該樓層曾由瑞銀集團（UBS）租用，2021年棄租，其後由主力發展資產管理的中資機構以呎租約130元承租，早前亦已離場。

長江中心二期本周連錄兩宗租賃

同時，市場消息亦稱，長實（1113）旗下全新商廈中環長江中心二期，本周連環錄兩宗租務成交，其中東座高層01室，面積約5268方呎，以呎租90元獲承租，月租約47.5萬元。另一個高層3359方呎的單位，亦以呎租90元租出，月租約30.2萬元。

「台灣張」入標競投房協11項物業

此外，房協早前低調地委託代理出售11項非核心物業，招標結果將於短期內公布。房協回覆指出，委託仲量聯行於9月初進行的非核心物業銷售招標安排，已於本月10日截止，現正進行標書評審工作，預計將於本月內作出決定。

據悉，有「台灣張」之稱的資深投資者張彥緒有入標洽購全數物業。張彥緒為台灣廠家，近年活躍於本港工商舖市場，2021年7月向美資花旗銀行（香港）有限公司以7.1億元購入中環畢打街20號會德豐大廈地下及地庫巨舖，呎價約5.95萬元。

另外，資料顯示，原由「舖王」鄧成波家族持有土瓜灣木廠街聯明興工廠大廈低層4伙，面積約1.64萬方呎，早前淪為銀主盤，最新以4800萬元易手，呎價約2927元。鄧成波家族分別於1995及1997年分批購入，共涉資930萬元，物業27年帳面升值約3870萬元或4.2倍。

相關字詞﹕長江中心2期 台灣張 房協 鄧成波家族 國際金融中心

上 / 下一篇新聞