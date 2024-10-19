國金二期46樓300萬租出 呎租逾125元

長江中心二期本周連錄兩宗租賃

同時，市場消息亦稱，長實（1113）旗下全新商廈中環長江中心二期，本周連環錄兩宗租務成交，其中東座高層01室，面積約5268方呎，以呎租90元獲承租，月租約47.5萬元。另一個高層3359方呎的單位，亦以呎租90元租出，月租約30.2萬元。

「台灣張」入標競投房協11項物業

此外，房協早前低調地委託代理出售11項非核心物業，招標結果將於短期內公布。房協回覆指出，委託仲量聯行於9月初進行的非核心物業銷售招標安排，已於本月10日截止，現正進行標書評審工作，預計將於本月內作出決定。

據悉，有「台灣張」之稱的資深投資者張彥緒有入標洽購全數物業。張彥緒為台灣廠家，近年活躍於本港工商舖市場，2021年7月向美資花旗銀行（香港）有限公司以7.1億元購入中環畢打街20號會德豐大廈地下及地庫巨舖，呎價約5.95萬元。

另外，資料顯示，原由「舖王」鄧成波家族持有土瓜灣木廠街聯明興工廠大廈低層4伙，面積約1.64萬方呎，早前淪為銀主盤，最新以4800萬元易手，呎價約2927元。鄧成波家族分別於1995及1997年分批購入，共涉資930萬元，物業27年帳面升值約3870萬元或4.2倍。