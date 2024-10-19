太古城交投轉旺 本月20宗超上月全月

中原地產分行經理潘浩其表示，太古城夏宮閣低層G室，實用580方呎，兩房間隔，以838萬元沽出，實呎14,448元。原業主2007年350萬元購入，帳面獲利488萬元或1.4倍。

元朗本月至今暫錄約55宗二手成交，較上月同期增近六成，而《施政報告》後暫錄5宗成交。中原地產副區域營業經理王勤學表示，YOHO Town 5座高層G室，實用393方呎，兩房間隔，以530萬元沽出，實呎13,486元。原業主2003年7月115.7萬元一手買入，帳面獲利414.3萬元或3.6倍。

Monterey洋房銀主盤5年貶值32%

另外，《施政報告》後有投資客再度入市。美聯物業高級分區營業經理梁傑表示，將軍澳天晉2期2B座低層C室，實用648方呎，3房間隔，以1066萬元承接，實呎約16,451元。據悉，買家已持有多個天晉單位收租。單位原業主2013年2月723.1萬元一手購入，帳面賺約342.9萬元或約47%。

此外，美聯首席高級營業經理羅定康表示，同區Monterey雙號洋房，實用2041方呎，連約878呎花園及658呎天台，4房雙套連工人套間隔，屬銀主盤，新近連兩車位以約4722萬元沽出，實呎23,136元，為屋苑首宗二手洋房成交。上手業主於2019年3月連兩個車位以6907.2萬元一手購入，5年帳面貶值約2185萬或32%。

屯門掃管笏NAPA則於《施政報告》前再錄二手蝕讓成交。利嘉閣分區經理陳龍勳表示，NAPA 6座中層D室，實用849方呎，3房1套房連儲物房梗廚設計，以742萬元易手，實呎約8740元。原業主2017年6月以約873.5萬元一手買入，帳面蝕約131.5萬元或15%，但由於原業主購入時需付樓價15%辣稅，故連使費料實蝕約276萬元或31%。