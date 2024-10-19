新盤熱賣 CCL連升兩周企穩136點

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，相關數字反映9月23日、28日及26日啟德天璽‧天、柏蔚森II及元朗尚柏公布首張價單、9月24日人民銀行宣布實施三項金融政策，港股連升4日大幅反彈2385點、9月28日跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT及元朗The YOHO Hub II第6座首輪銷售理想當周的市况，料短期CCL在135到137點之間窄幅爭持。

她又稱，CCL仍處於逾8年低位，重返2016年8月底時水平，今年累跌7.4%，而10月16日《施政報告》公布利好樓市措施、10月19日港島南岸Blue Coast II首輪開售及啟德天璽‧天第三輪推售，將於11月上旬公布的CCL才開始反映。

新盤成焦點 本周末二手預約睇樓跌

另利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新一份《施政報告》為樓市注入強心針，惟發展商急不及待加快推盤，導致市場焦點向一手傾斜，本周末全港50個指標屋苑共錄1215組客戶預約睇樓，按周下跌1.2%，長達12周升勢宣告結束。