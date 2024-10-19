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經濟

香港地產

瑜悅首3小時收逾千票 超額逾19倍 或短期加推

【明報專訊】新盤市場成焦點，發展商繼續推盤吸納客源，樓花期約8個月、華懋與市建局合作的長沙灣瑜悅，於新一份《施政報告》出台前，以「激安價」首推50伙、折實均呎14,888元，以同區新盤約8年來新低作招徠，項目昨日正式對外開放設於荃灣如心廣場的展銷廳及示範單位，並開始收票。項目首3小時便錄得逾1000張入票認購，超額認購逾19倍。華懋銷售總監封海倫表示，不排除短期內加推單位應市。

Blue Coast II收約8000票 超額30倍

新一份《施政報告》公布後首個周末，今日即有兩大市區新盤對撼，合共推售504伙，長實（1113）及港鐵（0066） 合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast II，將於紅磡置富都會首輪以價單形式開售256伙，市場消息稱，項目昨日截票，過去8日累收約8000票，超額認購約30倍。值得留意的是，今年4月初、即「撤辣」後首輪開售同系Blue Coast，當時8日累收近2.8萬票，以當時發售422伙計，超額認購約65倍。

天璽．天收30,896票 今第3輪銷售

至於連續三個周末進行銷售的新地（0016）啟德天璽•天，今日第3輪銷售248伙，昨日截收30,896票（連同首兩輪向隅客重新入票的「復活票」），以價單發售215伙計，超額認購逾142倍。價單形式發售單位包括開放式至3房戶型，以最高折扣13.5%計，折實價509.55萬至1890.69萬元，折實實呎17,054至27,561元，另有33伙招標推售。此外，萊蒙國際（3688）與俊和合作的何文田128 WATERLOO昨更新樓書，發展商特意將20樓G及H室打通，並改造成4房3套連儲物房間隔，樓盤今年累沽21伙，套現約4.3億元。

相關字詞﹕天璽．天 Blue Coast II 施政報告 華懋 瑜悦 收票

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