減息滿月 一手沽2000伙6盤套百億 施政報告公布後首3日 新盤售逾110伙

明報記者 江俊洋 林可為

截至昨日，今年全年主要新盤成交累積錄得約12,680宗，已相比去年全年宗數約10,582宗，增約2098宗或約20%，當中逾1.2萬宗於今年2月底「撤辣」後所錄得成交。其中「推盤停不了」的新地（0016），旗下啟德天璽‧天第1期本月初首輪開售，經過首兩輪銷售後，合共442伙價單發售單位全數售罄，連同累沽43伙標售單位，項目迄今累售485伙，套現逾52.4億元，項目今日將第3輪銷售，成為減息後一個月以來最熱賣的新盤。

新地過去一個月3盤共套逾83億

同系的元朗The YOHO Hub II的第6座，於上月底開賣，至今已3輪銷售，每輪都接近沽清甚至全數沽清，迄今約221伙，料套現逾20億元；而8月底起招標推售的北角海璇II，於減息後累沽約21伙，套現逾10.8億元。單計上述3個項目已共售出約727伙，吸金逾83億元。

至於減息後首個推出的全新盤、英皇國際（0163）跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，以折實均呎1.79萬元首推50伙，成為2013年一手例生效後、區內首批折實均呎新低，結果首兩輪銷售全數即日沽清，連同標售單位，共沽121伙，以價單計套現逾9.6億元，現僅餘兩伙待售。本月初開賣的麗展（0488）元朗大旗嶺尚柏，至今累售約103伙，套現約3.05億元，全盤僅餘約9伙待售。

寶峰4房戶逾2億沽 實呎5.38萬

值得留意，減息後亦錄多宗超級豪宅及大手客掃貨的矚目成交（見表2），新近港島半山再錄逾億元一手成交。泛海（0129）和資策（0497）等合作的半山寶珊道寶峰，據悉7樓B室以約2.03億元透過招標形式售出，單位實用3773方呎，4房4套設計，實呎5.38萬元，是次交易不包括車位，買家屬持香港身分證但具內地背景人士，購入單位估計自用，項目自去年9月開售至今才累沽兩伙，涉銷售總值逾4.7億元。至於信置（0083）等發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，最新沽出第3座1樓A室，實用2087方呎4房雙套戶，連車位成交價7800萬元，呎價37,374元；項目本月暫錄8宗成交，套現逾6億元。