iPhone 16內地首3周銷量升20%

研究機構Counterpoint數據顯示，iPhone 16在內地首3星期銷量，較去年同期iPhone 15開售時高20%。當中，高端版Pro和Pro Max銷量更較去年多44%，顯示產品組合顯著改善。

Counterpoint相信，去年組裝過程有阻滯拖慢初期銷情，但今年產量能穩步提升配合需求，加上定價策略奏效，而且現有iPhone用戶進入換機升級潮，都帶動蘋果新手機在內地銷售明顯增長。

但由於舊機款銷售放緩，而且面對華為等本地品牌激烈競爭，期內蘋果在內地整體手機銷售按年仍跌2%。Counterpoint預期，部分內地消費者或等待阿里巴巴（9988）、京東（9618）等電商平台推出「雙十一」優惠後才入市，所以未來手機銷售尚待觀察。

市場競爭亦白熱化，Vivo剛發布新款旗艦手機，華為、小米（1810）、Oppo年內亦會推新款產品，而且內地品牌大多已配備人工智能（AI）的功能，相反因為監管所限，蘋果或要尋內地夥伴，暫時未公布內地iPhone 16開通AI功能，外界預期最快明年初才成事。上月有報道稱，電商平台拼多多（美：PDD）因應缺乏AI功能，部分iPhone 16一開售已減價最多10%。

（綜合報道）

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