盈利創季度新高 Netflix曾升11%

期內付費用戶增加507萬，雖然遠較之前一年每季最少800萬低，但仍較分析員預期452萬多。新用戶中近一半來自亞太、歐非中東，但拉丁美洲是去年初以來首次流失客戶。公司預期，本季上客量將重新加快。管理層強調打擊用戶共享密碼和帳號之後，有計劃重新加快增長，而且見效，例如前年底推出每月6.99美元有廣告的平價帳戶，雖然初時上客較慢，但到上季逾50%新用戶都選擇該服務，相關訂戶按季增長35%。

廣告遊戲成業務增長動力

公司表明業務增長將來自廣告和遊戲，未來數年首要投資改善廣告投放，相信單是明年廣告銷售可翻倍。其中一個方法是加強直播拳擊、足球等賽事，同時繼續追回受去年荷李活演員和編劇罷工影響的節目播放進度，所以本季將有更多新電視節目和電影，預期明年逐步回復正常，強調要平衡短期毛利增長，長遠提升空間充足。上季經營利潤率達29.6%，按年大增7.2個百分點，但公司預期本季將回落至21.6%。其他財務展望亦偏向審慎，例如預期本季盈利18.47億美元，按季跌近22%。收入預期101.28億美元，雖然按季升3%，但按年升幅放慢至14.7%。

花旗認為Netflix業績指引符合預期，相信股價短期將做好。有分析看好公司持續投資在影視內容，而且用戶忠誠度高，為未來數年增長奠定基礎。

（綜合報道）

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