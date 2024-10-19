李嘉誠父子減持郵儲行套4.8億

【明報專訊】聯交所股權披露顯示，李嘉誠、李澤鉅父子再度減持郵儲行（1658）H股權益。據資料顯示，長和創辦人兼資深顧問李嘉誠、長和主席李澤鉅持有的家族信託「Li Ka Shing (Canada) Foundation」，以及李氏私人公司「Silvery Ring Limited」，在本月14及17日分別減持郵儲行7851.7萬H股及2280.1萬H股，每股減持的平均價分別為4.6711元及4.7375元，分別套現近3.67億元及1.08億元，合計4.75億元。在本月14日減持前，李嘉誠、李澤鉅父子原持有郵儲行9.03%或17.93億H股，在兩日減持後，最新持股已降至7.96%或16.04億H股。