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經濟

李嘉誠父子減持郵儲行套4.8億

【明報專訊】聯交所股權披露顯示，李嘉誠、李澤鉅父子再度減持郵儲行（1658）H股權益。據資料顯示，長和創辦人兼資深顧問李嘉誠、長和主席李澤鉅持有的家族信託「Li Ka Shing (Canada) Foundation」，以及李氏私人公司「Silvery Ring Limited」，在本月14及17日分別減持郵儲行7851.7萬H股及2280.1萬H股，每股減持的平均價分別為4.6711元及4.7375元，分別套現近3.67億元及1.08億元，合計4.75億元。在本月14日減持前，李嘉誠、李澤鉅父子原持有郵儲行9.03%或17.93億H股，在兩日減持後，最新持股已降至7.96%或16.04億H股。

李嘉誠、李澤鉅父子對上一次減持郵儲行已是2023年5月份，在該月11日李氏父子以每股平均價5.43元減持了2249.3萬H股，持股由10.08%或20.03億H股，降至9.97%或19.8億H股；其後李嘉誠再將1.96億股或0.98%郵儲行H股的持股放入家族信託。最後截至2023年末，郵儲行披露李氏父子持股近19.71億股或9.93%。

相關字詞﹕減持 郵儲銀行（1658） 長和 李澤鉅 李嘉誠

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