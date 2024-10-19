六大內銀降存息 定存下調0.25厘

人行預告下周一調低LPR

人民銀行行長潘功勝昨日在金融街論壇明示，商業銀行已公布下調存款利率，預計下周一（21日）公布的貸款市場報價利率（LPR），也會下行0.2厘至0.25厘。昨日內銀普遍向好，惟跑輸恒指的3%升幅，交通銀行（3328）升2.78%，建設銀行（0939）升2.67%。

據工商銀行（1398）報價，1年期定存利率現時報1.1厘，5年期定存利率則報1.55厘。是次亦是國有大行自7月以來，再次下調存款掛牌利率，相對7月時的減幅0.1厘更大。內銀下調存息紓緩淨息差壓力，當局要求銀行向實體經濟讓利，自新冠疫情至現在，1年期LPR已累減0.8厘，拖累內銀淨息差在今年第二季降至1.54厘的歷史低位。除了LPR即將下調，現有按揭利率整體下調亦會在10月25日實施，人行估計是次按息平均下調0.5厘，每年減少銀行利息收入1500億元人民幣，為內銀淨息差帶來進一步壓力。

摩根士丹利發表報告指出，內銀預期全面下調活期及定期存款利率，令淨息差平均改善11.6點子（1厘等如100點子），足以抵消LPR預期下調25點子令淨息差平均收窄10.3點子的影響有餘，並部分抵消現有按揭利率下調的影響。當中郵儲行（1658）淨息差預期提升19點子最受惠。