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經濟

消息：華潤飲料超購或達236倍

【明報專訊】擁有內地樽裝水「怡寶」等飲品品牌的華潤飲料（2460）昨日截止招股，認購反應熱烈。市場數據顯示，華潤飲料公開發售超購或逾177倍，有市場消息更指超額達236倍。

地平線孖展29億 超額4倍

華潤飲料今次在港上市全球發售近3.48億股，每股發售價介乎13.5元至14.5元，集資最多50.43億元，公開發售集資額為5.548億元，料於10月23日掛牌。根據14間券商的孖展數據，合共錄得992.3億元孖展額，即超購177.86倍，當中以輝立證券錄得690億元孖展額最多。外電早前已引述消息指，華潤飲料受機構投資者青睞，國際配售提早一日至周四截飛；最新再有消息指出，集團計劃以上限即14.5元定價。另外，據最新市場數據，自動駕駛軟硬件供應商地平線機器人（9660）暫錄得孖展認購額29.01億元，超購4.37倍。該股將於下周一（21日）中午截止認購，計劃10月24日掛牌上市。

華昊中天上市聆訊過關

此外，合成生物技術生物醫藥公司華昊中天昨晚通過上市聆訊，公司將於下周三舉行全球發售新聞發布會，相信有機會最快當日開始招股。此外，內地自動駕駛科技企業文遠知行（WeRide）周四獲中國證監會發出境外發行上市備案通知書，公司擬發行不超過約1.59億股普通股，並擬於美國納斯達克證券交易所上市。

明報記者

相關字詞﹕納斯達克交易所 境外發行上市備案通知書 文遠知行 怡寶 華潤飲料 自動駕駛

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