市值百億A股可速審批來港上市

優化新股申請審批 T+100完成

根據新流程，若申請人提交的新上市申請符合規定，證監會及聯交所會緊密溝通以避免重複提問，並會分別發出最多兩輪監管意見。申請人就預期可於約60個營業日內，就監管機構提出的意見給予完滿答覆。在確認沒有重大監管關注事項後，聯交所會與申請人共同落實上市文件披露，然後相關申請便可進行上市委員會聆訊。待取得上市委員會及其他相關部門批准後，申請程序預計可於6個月的申請有效期內完成。

不過，若證監會及聯交所認為上市申請存在重大監管關注事項，例如申請人不符合相關規則或上市文件質素欠佳等，有關申請程序所需時間可能會延長。

分析：可吸引大型A股來港

至於已於A股上市的公司在港提交新上市申請時，若符合市值至少達100億元，以及有兩年合規紀錄，公司在提交完全符合規定的申請後，證監會及聯交所分別只會發出一輪監管意見，並在最多30個營業日內完成監管評估，較其他完全符合規定的新股上市申請，監管評估不多於40個營業日為短。

證監會及聯交所相信，新措施可提升審批程序透明度，便利公司在港上市。優化審批流程時間表，適用於聲明刊發後提交的新上市申請。

立信德豪會計師事務所董事總經理兼國際聯繫合伙人林鴻恩表示，為A股設審批特快通道，可讓合資格公司更快來港上市，相信會吸引大型、合規紀錄良好的已上市A股公司來港上市，為「先A後H」公司打開方便之門。而這類公司亦受香港市場歡迎，投資者較熟悉，故為A股設特快通道， 是最有成效及順利成章。新措施亦令監管機構可以更善用資源，聚焦處理其他較有問題的上市申請，把關更好。目前全球金融市場動盪，新措施可縮短上市時間，上市費用較易把握，減低公司上市的不確定性，對上市公司是好事。