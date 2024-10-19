設CMU OmniClear 助營運債務中央結算

【明報專訊】金管局昨日宣布成立CMU OmniClear Limited（CMU OmniClear），CMU OmniClear為外匯基金的全資附屬公司，將協助目前由金管局屬下單位營運的債務工具中央結算系統（CMU），預期於明年1月開始營運CMU 。金管局解釋，成立CMU OmniClear為讓CMU的發展更為商業化，在與金管局的合約安排下，營運CMU及開拓新的業務發展機會，另CMU OmniClear亦會建立獨立的管治架構和營商文化。金管局表示，該局仍會是CMU的擁有者及營運者，CMU和系統成員的合約及與其他系統建立的聯網亦仍屬於金管局，而有關CMU的活動和服務方面的重大策略和政策，仍會由金管局釐定。
與SIX就證券託管結算合作
金管局總裁余偉文亦為CMU OmniClear董事會主席，他表示CMU近年取得不俗成績，例如支持債券通業務、支援數碼債券發行，以及各方面業務都錄得顯著增長等。CMU OmniClear的成立，為CMU發展成亞洲主要國際中央證券託管平台的重要一步，相信在CMU OmniClear商業化經營下， CMU未來發展會更上一層樓。新成立的CMU OmniClear與瑞士和西班牙金融基礎設施營運機構SIX昨日簽署諒解備忘錄，就證券託管和結算展開合作，以促進跨境投資。
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