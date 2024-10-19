金管局撐中小企 降逆周期緩衝資本 16銀行預留3700億專項資金支援

明報記者 江陵凱

金管局公布的措施，包括下調逆周期緩衝資本（CCyB）比率（詳見另文）、應用新資本規則，以及銀行承諾就「預先批核還息不還本」計劃下「部分還本」，延長或提供不同「部分還本」還款期及比例等更具彈性的還款安排等。

阮國恒：令銀行更大空間借予中小企

金管局宣布將CCyB比率由1%下調至0.5%，昨日生效。阮國恒解釋，下調旨於向銀行提供更大資本空間，支持中小企貸款。CCyB比率為參照經濟周期及房地產市場的參數去決定。於經濟周期處於正常狀態下、CCyB比率為1%，惟現時本港個別行業所面臨，以及取得企業貸款的挑戰較大。他續指出，根據金管局內部估算，有關CCyB比率下調0.5百分點，相等於向銀行業界釋放3000億元至4000億元的借貸資金。16間活躍於中小企貸款的銀行，已於其貸款組合中預留共超過3700億元中小企專項資金。金管局助理總裁（銀行監理）朱立翹表示，該16間銀行佔本港中小企貸款市場份額超過九成，相信該措施效果顯著。

金管局同時宣布，原定於明年1月1日生效的實施《巴塞爾協定三》修訂要求，提早兩個多月於昨日生效。金管局助理總裁（銀行政策）陳羿表示，有關修訂擴大對中小企的定義，修訂後對中小企貸款作較優惠的資本要求。修訂將涵蓋中小企規劃定義，由全年銷售額1億元提升至5億元。另亦將超過1000萬元的其他貸款的風險權重由100%降至85%，務求降低銀行貸款的資本成本。

本周三公布《施政報告》及金管局昨日亦均有提到，將不同計劃下的「還息不還本」延長。有熟悉銀行業的人士指出，延長還息不還本，雖然銀行會因而再延遲收回本金的速度，但事實上目前所有銀行的貸款總額均下跌，收回的資金出路有限，因此重推或再延長還息不還本，不見得會對銀行構成資金壓力。

中小企融資專組六成個案可協助

此外，金管局於8月成立「中小企融資專責小組」，阮國恒表示至今小組收到100宗個案，當中兩成個案屬一般查詢且不需要跟進；兩成個案客戶已了解自己個案的條件，取得貸款有難度。其餘六成個案，涉及貸款申請流程及銀行處理貸款手法，屬於金管局可提供協助，以壓縮申請流程的個案，他稱未來將透過小組跟進有關個案。