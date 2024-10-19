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經濟

首9月內房投資跌10% 統計局：後市樂觀

【明報專訊】國家統計局公布，首9個月全國房地產開發投資近7.87萬億元（人民幣，下同），按年跌10.1%，跌幅較首8個月的10.2%輕微收窄；其中，住宅投資5.97萬億元，下降10.5%。首9個月新建商品房銷售面積約7.03億平方米，按年下降17.1%（圖2），亦較首8個月跌18%輕微收窄；其中住宅銷售面積下降19.2%。新建商品房銷售額近6.89萬億元，下降22.7%，其中住宅銷售額下降24%。

截至9月底，商品房待售面積7.32億平方米，按年增13.4%。其中，住宅待售面積增20.8%。首9個月房企到位資金78,898億元，按年下降20%。

新建房銷售額跌幅連續5月收窄

國家統計局副局長盛來運指出，隨着一籃子的房地產政策推出和落實，對後期房地產市場持樂觀態度。從數據看，首三季度房策對推動房地產止跌回穩發揮積極作用。從開發投資來看，儘管首9個月仍按年跌10.1%，但跌幅比首8個月份略有收窄，是一個積極信號。他續指出，房地產無論是銷售面積還是金額，儘管仍在調整，但跌幅收窄，新建商品房銷售面積降幅跟上半年比收窄1.9個百分點，更是連續4個月收窄，銷售金額則連續5個月收窄。從此能感受到房地產相關政策效應正在逐步釋放，正推動房地產向止跌回穩的方向邁進。

銀河證券：「兩個增加」具正面意義

國信證券稱，9月地產基本面略有改善，銷售規模、投融資和新開工指標累計按年均有好轉，但竣工和房價跌幅持續擴大。自9月底中央政治局會議強調要促進房地產市場止跌回穩後，10月17日國新辦發布會再次出台房地產增量政策，有效提振市場信心，後續地產板塊行情演繹將取決於政策落地進度及10月樓市表現。

銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武強調，不要忽視日前國新辦記者會新推的「兩個增加」措施，該措施可確保項目交付、改善開發商的流動資金及降低庫存，具有正面意義。包括將房地產項目「白名單」擴至4萬億元及通過貨幣化安置方式新增實施100萬套城中村改造和危舊房改造，藉此助行業去庫存及保交付，100萬套新公寓單位約佔2024年中國全年新房銷售量的15%。

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