中國上季GDP增4.6%勝預期 9月零售升3.2%

首9月固投增3.4%高預期

統計局副局長盛來運表示，9月宏觀經濟出現積極變化，呈現築底企穩趨勢，特別是一系列新增政策加快推出，增強市場信心與活力。不過向好的變化只是初步，經濟回升向好的基礎尚未牢固，當局將強化現有政策和新增政策協同發力，推進各項政策加快落地見效。他指經濟企穩回升有利條件在增加，判斷第四季經濟會延續9月企穩回升趨勢，對完成全年目標充滿信心。

9月零售增速反彈至5月以來最佳，疫後增長持續疲弱的商品零售額按年增3.3%（圖1），較8月回升1.4個百分點。佔比較大的汽車類消費，9月按年增長0.4%，扭轉8月按年7.3%跌幅，家電消費在9月按年急增20.5%，較8月提高17.1個百分點。另外，文化辦公用品和家具消費分別按年增10%和0.4%，扭轉8月按年下跌，盛來運指4項商品較受益於政策，7月當局安排約3000億元（人民幣，下同）超長期國債資金，支持消費品以舊換新和大規模設備更新，各地及後兩月加快落實，9月發揮更明顯政策效應。

分析：政策望刺激有效需求

不過，受惠政策以外的項目仍然下跌，服裝消費按年跌0.4%，珠寶類消費按年跌7.8%，餐飲消費增速亦在8月暑假後，按年升幅放緩0.2個百分點至3.1%。華僑銀行香港經濟師姜靜認為，受惠政策行業的消費明顯提升，但未見消費廣泛地反彈，貸款數據亦未見有效需求逐步回升。不過政策為經濟築底，當局將推出消費和社會保障政策，期望可刺激有效需求。至於經濟築底後能否有力反彈，視乎政策的刺激力度。

匯豐計算，單計9月固投按年增長3.4%，較8月加快1.4個百分點，其中地產投資跌9.4%，較8月收窄0.8個百分點，該行指房地產雖續拖累固投，但下降速度放緩，近期穩定房地產政策或能提供緩衝。首9個月基建投資按年增4.1%，較首8個月減0.3個百分點，不過9月工業增加值按年上升5.4%，較8月回升0.9個百分點，第三季產能利用率亦按季上升0.2個百分點至75.1%，製造業固投首9個月按年增9.2%，較首8個月加快0.1個百分點。

內地今年首三個月GDP增長4.8%，第四季需增5.6%才能達到5%的全年目標，瑞士百達財富管理亞洲高級經濟學家李真男預期，第四季按季增長動能將進一步加速，維持全年GDP增長5%的預期。李真男指出，工業顯著回升是驅動經濟的因素，雖然近月以舊換新提振家電銷售，但第三季消費增長仍然減緩，出口增長也有所放緩。10月初以來地產銷售受寬鬆政策改善，但未來持續性如何仍有待觀察。不過政府仍有約2萬億元中央政府和逾2萬億元地方政府專項債券有待發行，可繼續為公共需求提供支持。