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經濟

互換便利首批申請額度逾2000億 20券商基金參與

【明報專訊】內地三大金融監督機構人民銀行、金融監督管理總局及中國證監會昨落實早前公布的「救市」措施，首階段規模合共8000億元（人民幣，下同）刺激資本市場，當中設立證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）、首期操作規模5000億元，首批申請額度已逾2000億元，佔額度上限的40%，並已批准首批共20間證券及基金公司參與；同時人行設立股票回購增持再貸款政策，首期再貸款額度3000億元，容許21家全國性金融機構自行決定發放貸款。

股票回購增持再貸款額度3000億

人行披露，SFISF互換運作將透過公開招標確定SFISF操作的互換費率和中標結果，為SFISF國債或互換央票實施專項額度管理，質押率原則上不超過90%，補倉線不低於75%。另人行要求證券公司依照「專款專用封閉管理」原則，透過向證券交易所備案的專用帳戶進行自營投資及做市交易，確保資金投向符合政策要求。

摩根士丹利發表報告，按其所得消息，該行有跟蹤研究的部分券商有意申請50億至100億元SFISF額度，並估計大部分券商各自申請的額度均低於100億元，預期券商獲得這批額外資金時會謹慎處理，避免對資產負債表帶來太大波動，而會計處理方式也屬未知之數。至於基金公司不能使用基金資產進行掉期，因為可能會損害基金與個人投資者簽訂的合約，故可能會利用獨立管理帳戶內的資產做互換交易，但同樣需要先徵求帳戶內的客戶如大型機構、富裕人士或退休金的批准。

至於股票回購增持再貸款政策，披露採取按季發放方式，計劃參與的上市公司應符合回購股份資格外，且不是已被實施退市風險警示的公司，而主要股東為持股逾5%股權，具備債務履行能力，並最近一年無重大違法行為。金融機構包括國家開發銀行、國營商業銀行、中國郵政儲蓄銀行（1658）及股份制商業銀行等，他們向人行借入資金年利率1.75厘，期限1年，可視情况延長，自行決定貸款條件及承擔風險，而發放予各上市公司或股東貸款利率不超過2.25厘。貸款資金採用封閉運作方式，上市公司和主要股東開立單獨專用證券帳戶，專門用於股票回購和增持，並不得辦理轉託管等。

相關字詞﹕增持 回購 中國證監會 金融監督管理局 人民銀行

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