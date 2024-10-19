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經濟

人行啟動放水救市 港股升725點 習近平倡現代化 科網炒上內地創板漲8%

【明報專訊】中國第三季經濟增長4.6%超預期，加上內地三大監管機構落實推行放水「救市」措施，帶動內地及香港股市雙雙向上，其中券商股率先彈出，而國家主席習近平提出推進中國式現代化，重磅科技股ATMXJ及半導體股均做好。港股午後隨A股上升，最多升超過800點，收報20,804點，升725點，結速連跌4日走勢，大市成交回升35%至2591億元。

A股昨日受捧，滬深300指數升3.6%，創業板指數更升7.9%，A股持續向上亦帶動連跌4日的恒指午後重回升軌，更一度逼近21,000點；科指升5.77%，收報4600點，國指亦升4%，至7471點收市。大市成交2591億元，當中5隻藍籌股成交額各突破100億元，北水淨流出31億元，創三周最多。全周計，港股三大指數連跌兩周，恒指累跌2.1%，國指累跌1.95%，科指昨雖報升，全周仍累跌2.86%。

中國股票基金一周走資41億美元

美銀報告指出，資金流入方向出現變化，繼對上一周創紀錄的391億美元資金流入後，於截至本周三的一周，中國股票基金淨流出41億美元，為2015年7月以來逾9年最大淨流出，亦令新興市場股票基金見去年10月以來最大資金淨流出共42億美元。

不過，內地刺激經濟政策浪接浪，有望提升交投，帶動最少12隻內地券商股升幅超過10%，而且成交熾熱，如中信証券（6030）升13.6%，成交額約22.2億元，中金公司（3908）升11.64%（見表），成交額約16.3億元，交投更勝不少藍籌股。至於港交所（0388）亦升5.67%，收報317元。

半導體股做好 中芯升16%

台積電（美：TSM）業績佳，周四晚ADR創新高，加上午後新華社報道，習近平強調科技創新是必由之路，消息令市場重拾對半導體股信心，中芯國際A股（滬：688981）升停板，而本港股價更以接近全日最高位30.5元收市，收報30.25元升逾16%，成交額173.4億元，無論升幅及成交額均在藍籌股中稱冠，並令全周累計升幅約18.63%，而其他半導體股跟隨做好，上海復旦（1385）及華虹半導體（1347）分別升15.89%及11.79%。重磅科技股方面，美團（3690）升8.9%最突出，騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）分別升4.4%及2%，而小米集團（1810）升6.28%。

第一上海首席策略師葉尚志指出，恒指在21,133點仍可視為恒指分水線，美團和內銀股漸成護盤推動主力。

明報記者

相關字詞﹕中信証券 恒指 中芯國際

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