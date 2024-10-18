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經濟
國際金融

波音擬集資最多350億美元

【明報專訊】受安全質素問題和罷工困擾的美國飛機製造商波音（Boeing）（美：BA）計劃集資最多350億美元，據報當中150億美元是新股和將會換成股分的債券。波音股價周三升逾2%後，周四早段靠穩。

發新股強制換股債集資150億美元

路透引述4名消息人士指出，波音接近敲定發行新股及強制換股債券，分別集資約100億和近50億美元。其中，強制換股債券或是3年期，票面年利率7厘至8厘，換股價較現時股價溢價達20%，相信需求將強勁。波音同時考慮將部分子公司收入證券化，另外集資最多50億美元。

其中1名消息人士透露，相關交易暫定於下周三公布季度業績後不久完成。另1名消息人士稱，該公司第3季現金消耗速度較預期慢，希望避免於罷工未結束前集資，但為免失去投資級的信貸評級，或不能等待太長時間。

高盛摩通等提供100億美元貸款

波音周二宣布，計劃發行股票和債券集資最多250億美元，同時獲高盛、摩根大通等主要銀行提供100億美元貸款。據報公司已請求借款銀行同步收集投資者對認購其新股及換股債券的意欲。

在今年初一架波音航班的槍艙門脫落後，美國限制波音737 MAX等客機產量，到上月中約3.3萬名廠房工人因不滿加薪幅度而罷工，勞資談判至今仍陷僵局，觸發公司裁員約1.7萬人，並警告上季將錄得虧損。分析估計罷工令波音每月損失約10億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

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