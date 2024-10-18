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經濟
國際金融

歐央行減息1/4厘 資金流向美元 帶動美股

【明報專訊】歐洲央行一如預期減息0.25厘，關注經濟轉弱風險，強化市場減息預期，同時美國經濟數據勝預期，促使資金由歐元流向美元，加上晶片股有追捧，帶動美股早段向好，標普500指數曾再創新高。

歐洲央行周四議息後減息0.25厘，指標存款利率降至3.25厘，是今年來第三次減息，亦是13年來首次連續兩次減息。議息聲明強調滿意歐元區通脹降溫進度，預計明年將完成整個過程，改變之前明年下半年才完成的措辭。

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）多番強調不會為減息步伐提供指引，但表明製造業收縮、服務業增長呆滯和消費開支遜預期等指標都顯示，歐元區經濟下滑風險較大，只是不覺得將陷入衰退。

議息結果公布前，歐盟委員會公布，歐元區9月通脹終值1.7%，較初值調低0.1個百分點，是逾3年來首次低於歐洲央行2%目標。市場猜測若通脹降溫速度較預期快，而且經濟疲弱，減息速度會否更快，彭博分析貨幣市場，交易員曾肯定歐洲央行到明年4月前，每次都會減息0.25厘，甚至有近20%機會下月減息0.5厘。

美國經濟相對穩健，9月零售銷售升0.4%，表現好過市場預期，升幅較8月加快0.3個百分點。扣除汽車和汽油，零售銷售升0.7%，主要受惠非必需品銷售。上周新申領失業救濟金人數由14個月高位回落至24.1萬，遠少於市場預期的26萬，按周減少1.9萬，減幅是3個月來最大。但持續申領人數增加9000至186.7萬。零售數據理想，帶動美匯指數周四曾升至103.8以上，是兩個半月高位。歐元相對曾跌至1.081附近，是8月初以來最低。

台積電飈13% Nvidia曾升穿140美元

投資者看好美國經濟「軟着陸」，支持美股周四早段向好，標指曾升至5870點以上，再創新高。道指曾升逾150點，高見43,200點以上。晶片股獲買盤湧入，主因台積電（美：TSM）季度業績好過市場預期，而且展望樂觀，強調人工智能（AI）帶動晶片需求強勁，紓緩周二晶片設備製造商ASML（美：ASML）指引疲弱觸發的憂慮。台積電股價曾急升13%，其他同業都向好，AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）一度升逾3%突破140美元、創新高，AMD（美：AMD）升逾1%。

（綜合報道）

[國際金融]

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