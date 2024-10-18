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FT：Uber研購旅遊平台Expedia 代價或達1500億 冀成超級應用程式

【明報專訊】美國叫車平台Uber（美：UBER）據報曾研究收購全球第四大旅遊預訂平台Expedia （美：EXPE），代價或高達1500億港元，有望進一步接近騰訊（0700）旗下微信，成為集多種功能於一身的超級應用程式。英國《金融時報》周三引述消息指出，經其他人提議之後，Uber近月曾接觸顧問研究能否收購Expedia及交易結構，但仍在非常初步階段，沒有正式提出要約，雙方甚至連討論都沒有。Uber、Expedia都拒絕評論。

Uber CEO曾任職Expedia

若成事，將是Uber歷來最大宗併購，但Uber股價周四開市前交易時段曾跌逾4%；Expedia股價則受刺激曾升逾6%，過去一年已累積升逾50%，市值近200億美元（約1560億港元）。

兩家公司高層早有聯繫。Uber行政總裁霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）於2005年至2017年曾任Expedia行政總裁，現時仍是該公司非執行董事。他亦曾為Expedia主席迪勒（Barry Diller）打工，形容對方是偉大的導師。報道相信收購將是善意、有溝通，但霍斯勞沙希在談判期間要避席。

而且Uber於8月才獲首個投資級別的信貸評級，消息稱，管理層亦希望確保收購Expedia不會令評級降回垃圾級別才執行。

上市後多宗收購 Uber漸成一站式平台

Uber自2019年上市之後致力業務多元化，合共斥資80億美元先後收購中東叫車平台Careem、美國外賣平台Postmates、物流服務平台Transplace等，令公司涉足火車、機票預訂、外賣、企業物流和廣告等，逐步成為類似微信的一站式萬用平台。

新業務成功帶動該公司財務表現，例如去年首次實現經營利潤11億美元，扭轉過去多年虧損。單計今年第二季更賺10.15億美元，按年急升近1.6倍。Uber股價過去1年累積升85%，市值達1730億美元左右。財務總監8月曾表明，首要是投資促進業務增長，方法包括收購資產。霍斯勞沙希本周亦曾勾劃宏願，無論想去哪裏、想買什麼，Uber都可以幫你做到。

Expedia次季收入升幅放慢 盈利持平

Expedia在酒店、機票等預訂技術確實能大大促進此宏願。受惠疫情後旅遊需求釋放，去年收入升10%至128億美元。但今年第二季收入升幅放慢至6%，盈利持平於3.86億美元，更警告夏天開始旅遊需求有放慢迹象。Uber在叫車本業亦持續發展，除了是內地滴滴出行的股東，近期亦與Google旗下Waymo無人駕駛的士服務等合作，7月亦向比亞迪（1211）採購10萬輛電動車。

（綜合報道）

[國際金融]

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