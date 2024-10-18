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經濟
2024年10月18日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
意嵐推70伙均呎1.1萬 高上批13％ 個別單位高一層 3個月賣貴17%
DOUBLE COAST I上樓書 最快下周開價
壽臣山15號2號屋8.45億沽 港島兩年來最大宗成交
君臨天下凶宅同層5200萬售 10年實蝕9%
「壽桃牌」第二代掌門人 2380萬購上水舖
恒指險守二萬關 成交不足2000億 住建部記招未符預期 內房股急回吐
住建部：內地樓市開始築底 對10月數據樂觀
摩通：寬按揭等措施 對港樓市利好有限
羅兵咸料全年港零售業銷貨價值跌6%
3英國Vodafone英國合併 長和股東特別大會通過
非凡領越擬「1換5」私有化堡獅龍 堡獅龍復牌挫16% 原大折讓換股變輕微溢價
證監主席雷添良周六卸任 稱「無遺憾」
IFR：順豐下月來港上市 集資156億
彭博：許家印前妻丁玉梅房產或遭接管
台積電上季多賺54% 勝預期
富途設銅鑼灣店 港服務點增至5個
按證發行238億等值社會責任債券
六福港澳同店銷售 上季跌38%
FT：Uber研購旅遊平台Expedia 代價或達1500億 冀成超級應用程式
歐央行減息1/4厘 資金流向美元 帶動美股
波音擬集資最多350億美元
張兆聰：百濟神州具基本因素支持 回落值博
港元定存工銀亞洲新客3個月年息6厘
人民幣定存高息精選
植耀輝：台積電績佳續持有
葉創成：不理港股波動 為家人認購30手銀債
技術取勝：恒地20天線成重要支持
盧駿匡：港股承接力不足 回補裂口試19900
劉思明：港股難升易跌 硬件科技股回調仍健康
周顯：股市有「新星」才襟玩
譚新強：美國大選一場花50億美元 爭奪61000票的選舉遊戲
湯文亮：一賭即輸 其實是福大命大
人口移居大城市 東京樓價升勢持續
東京置業須留意 23分區各有特點
技術取勝：恒地20天線成重要支持
【明報專訊】中遠海控短期考驗11元（圖）
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