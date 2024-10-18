按證發行238億等值社會責任債券

屬亞太區最大規模

是次發債有23家本地和國際金融機構參與，發行4筆社會責任債券，包括2年期70億港元債券，票息為3.55厘；5年期80億港元債券，票息為3.45厘；5年期8.5億美元債券，票息為4.125厘；以及7年期20億人民幣債券，票息為2.6厘。

按證指出，債券於9日在港完成建簿及定價，市場環境利好，本次發行受到包括銀行、投資基金、政府相關基金、財富管理及私人銀行等多元化及優質本地和海外機構投資者歡迎。債券發行最高峰認購額達約550億港元等值，並最終分配予200多家機構投資者。

共發行150億港元債

此外，按證今次合共發行150億港元債券，是歷來規模最大的港元機構債券，也是首次在離岸發行7年期人民幣機構債券，按證指出，本次發行為市場收益率曲線樹立了新的基準，進一步促進了香港債券市場的發展。

按證公司執行董事兼總裁李令翔表示，是次創紀錄的社會責任債券發行，再次展現了投資者對香港及按揭證券公司的堅定信心。憑藉來自更廣泛投資者的資金和多元化金融機構的參與，按證將繼續履行其政策使命，支持本地可持續金融發展，進一步鞏固香港國際金融中心的地位。