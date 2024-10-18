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經濟

台積電上季多賺54% 勝預期

【明報專訊】台積電第三季度業績勝預期，受惠市場對於晶片需求上升，台積電淨利潤增長54.2%至3252.6億元新台幣，高於市場預期的2993億元新台幣。集團預計第四季銷售額261億至269億美元，高過市場預期的249.4億美元，而毛利率預計為57%至59%。

期內，台積電收入增加39%至7596.9億元新台幣，同樣高於預期的7510億元新台幣，經調整每股收益12.54元新台幣，毛利率57.8%，營業利益率47.5%，稅後純益率42.8%。產品分佈方面，3納米製程出貨佔季內晶圓銷售額的20%，5納米製程出貨佔32%，7納米製程出貨佔17%，總體而言，先進製程（包含7納米及更先進製程）營收達全季晶圓銷售額的69%。

集團財務長黃仁昭表示，第三季的業績受惠於智慧型手機和AI相關應用對公司的3納米和5納米技術的強勁需求。進入2024年第四季，預期業績將繼續得益於市場對台積電先進製程技術的強勁需求。被問及台灣面臨缺電危機，是否會影響台積電高雄廠的營運及擴廠計劃，董事長魏哲家回應，台積電在台灣興建很多廠房，需要土地、水與電，台積電對此與政府密切溝通，讓政府了解台積電的需求，政府也承諾協助，相信政府會支持。

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