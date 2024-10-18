彭博：許家印前妻丁玉梅房產或遭接管

隨着香港的清盤人在全球範圍內搜尋與這家全球負債最高的開發商相關資產，丁玉梅的房產可能遭到接管或拍賣，以償還債權人。清盤人此前已披露，尋求向許家印、丁玉梅和中國恒大前高管等人追回約60億美元。

若丁玉梅的房產遭接管或拍賣，報道引述香港律師事務所Dechert LLP合伙人Daniel Margulies指出，這可為未來其他行動奠定基礎，清盤人可能會採取這些行動，為債權人利益而收回資產。

報道指出，丁玉梅在香港和倫敦的律師事務所Lam & Co.和Hogan Lovells的代表沒有回應置評，代表清盤人的律師事務所Karas So LLP也沒有回應。

近年丁玉梅一直是債權人和社群媒體關注焦點，因恒大汽車（0708）在2023年8月公告中，將丁玉梅列為「獨立於本公司及其關連人士的第三方」，而非許家印的「配偶」，似暗指丁玉梅已與許家印離婚。其後有報道指許家印與丁玉梅於2022年辦理離婚。丁玉梅在得知內地有企業家因許家印被邊境控制後，隨即買機票離港，去向未明。此前，她一直在港協助相關機構重整恒大債務。