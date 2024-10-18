非凡領越擬「1換5」私有化堡獅龍 堡獅龍復牌挫16% 原大折讓換股變輕微溢價

明報記者 陳偉燊

堡獅龍過去1個月該股股價持續急升，於10月2日最高見0.137元，比起1個月前9月16日最低0.065元，在半個月左右竟錄得1.1倍升幅，昨日收市價仍較1個月前低位上升58.46%。

另以堡獅龍每手2000股為例，要手持20手即4萬股共值4120元的股份，才能換取完整1手市值約4240元的非凡領越。

堡獅龍過去4年虧損兼未派息

堡獅龍在2020年8月正式由李寧系旗下非凡領越及羅定邦家族後人羅正杰以各佔八成及兩成權益的財團入股至今，過去4年未扭轉虧損兼未能派息，反而曾經兩度供股。

按非凡領越及羅正杰在堡獅龍各佔62.91%及10.49%股權，連同收購作價合計，在堡獅龍的投資成本各佔4.31億及1.07億元。就算該股兩次供股集資共6.07億元，惟經過長期虧損及「燒錢」後，手持現金淨額已經蒸發至今年6月底止中期業績的1.09億元。

儘管按昨日股價計，堡獅龍股東若接受私有化帳面會有輕微溢價，但是私有化成事也要「過關斬將」，通過票決。

私有化門檻多 須「數人頭」

在撇除非凡領越要股東投票贊成印發股份，供接納其提出私有化的堡獅龍股東換股後，由於堡獅龍在百慕達註冊，因此要在法院會議，按例要受私有化覆蓋的股東「數人頭」獲最少過半贊成票，以及相當於不少於股份價值四分之三的股東投贊成票。

然後，再連同非一致行動人士合計去投票，須獲四分之三價值股東同意及少於一成反對票，以及在股東特別大會上註銷及削股動議獲不少於四分之三股東贊成，在註銷後配發股份獲簡單大多數通過，才能成事。因此私有化在甚多門檻下，能否成功變數仍多。