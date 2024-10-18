3英國Vodafone英國合併 長和股東特別大會通過

【明報專訊】長江和記（0001）昨午就3英國與Vodafone英國合併並將業務注入合營公司的交易，舉行股東特別大會表決。集團聯席董事總經理兼財務董事陸法蘭回應股東提問時稱，雖然英國CMA（競爭與市場管理局）上月初就合併交易發表初步結論，惟非定案。CMA對交易若干潛在競爭問題表示關注，但他說集團不同意有關看法，反認為可解決及消除當局關注的地方。他料待注入合營公司協議的先決條件達成，可於2025年完成合併交易。
料2025年完成合併交易
陸法蘭稱，3英國正聯同CMA努力去達成解決方案，冀合併可帶來廣泛效益，亦可讓英國電訊業務在未來更好實現投資價值。他形容：「3英國的前景艱難，當地電訊業務市場出現不協調，合併後新公司將有所需的規模、平台去作出投資、發展及競爭，挑戰當地最大兩間電訊商。」他又稱可為長和帶來更好現金回報，所產生協同效應亦會為客人、營運商、流動虛擬網絡服務商（MVNO）及股東帶來得益。在昨午股東特別大會上，投贊成票的股數達24.59億股，佔99.9815%，相對45.49萬股或佔0.0185%反對，主席李澤鉅宣布議案獲過半股東贊成通過。
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