羅兵咸料全年港零售業銷貨價值跌6%

籲政府提供補貼等措施助零售商

羅兵咸指出，內地消費者轉向體驗式和文化消費，加上全球經濟不明朗、地緣局勢緊張、港股及樓市表現欠佳，對本港經濟及消費市場造成負面影響。不過，內地最近推出刺激消費等救市措施，料內地消費者可受益於財富效應，提高其購買力，年初以來中央政府推出多項惠港措施，提振市場氣氛。今年首8個月，珠寶首飾等奢飾品、百貨公司貨品，與電器及其他未分類耐用消費品按年下跌，該行預期今年只有藥物及化妝品類別消費錄得增長。

內地消費方面，羅兵咸指不少內地品牌和零售商，目前面臨消費市場增長緩慢和競爭加劇等嚴峻挑戰，過去大型購物節帶動大量銷售，但現在表現平淡，消費者開始注重精打細算，削弱大型促銷活動的影響力，促使零售促銷更加困難。整體宏觀經濟形勢復蘇不平衡，工業生產強勁但消費需求不振。

不過，羅兵咸對內地零售業長期前景仍樂觀，內地繼續城市化和收入水平不斷提高，有望推動中長期消費的可持續增長。隨着市場信心改善，中高收入家庭不斷增加，並有望將高額儲蓄用於更多的消費支出。此外，內地推動綠色健康消費，加上電子商務和數碼化市場的快速擴張，會為增長和創新帶來新機遇。