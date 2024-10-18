羅兵咸料全年港零售業銷貨價值跌6%

【明報專訊】羅兵咸永道發表預測，今年香港零售業總銷貨價值按年下跌6%至3830億元，惟跌幅較首8個月的7.7%收窄，料本港零售業自第四季開始將逐步改善。羅兵咸永道消費市場行業中國內地及香港地區主管合伙人鄭煥然表示，本港零售受內地旅客消費模式、港元匯率高企、市民出境外遊和北上深圳消費等影響。他又稱，過去數年與其他市場相比，港零售業經營成本特別高昂，認為港府應提供補貼幫助零售商克服挑戰，而商舖租金減免，是真正能幫助零售業和改善營商環境的必要措施。
籲政府提供補貼等措施助零售商
羅兵咸指出，內地消費者轉向體驗式和文化消費，加上全球經濟不明朗、地緣局勢緊張、港股及樓市表現欠佳，對本港經濟及消費市場造成負面影響。不過，內地最近推出刺激消費等救市措施，料內地消費者可受益於財富效應，提高其購買力，年初以來中央政府推出多項惠港措施，提振市場氣氛。今年首8個月，珠寶首飾等奢飾品、百貨公司貨品，與電器及其他未分類耐用消費品按年下跌，該行預期今年只有藥物及化妝品類別消費錄得增長。
內地消費方面，羅兵咸指不少內地品牌和零售商，目前面臨消費市場增長緩慢和競爭加劇等嚴峻挑戰，過去大型購物節帶動大量銷售，但現在表現平淡，消費者開始注重精打細算，削弱大型促銷活動的影響力，促使零售促銷更加困難。整體宏觀經濟形勢復蘇不平衡，工業生產強勁但消費需求不振。
不過，羅兵咸對內地零售業長期前景仍樂觀，內地繼續城市化和收入水平不斷提高，有望推動中長期消費的可持續增長。隨着市場信心改善，中高收入家庭不斷增加，並有望將高額儲蓄用於更多的消費支出。此外，內地推動綠色健康消費，加上電子商務和數碼化市場的快速擴張，會為增長和創新帶來新機遇。