住建部：內地樓市開始築底 對10月數據樂觀

「白名單」年底翻倍

下一步擬納商住房

會議上，最吸引市場目光的自然是「兩個增加」，第一個增加是房地產項目「白名單」將由截至10月16日已審批通過的2.23萬億元（人民幣，下同），在年底前翻倍至4萬億元。

金融監管總局副局長肖遠企表示，下一步要將商品住房專案貸款全部納入「白名單」，做到「應進盡進」，又會進一步優化白名單項目貸款資金的撥付方式，做到「應早盡早」，亦會保證「貸款專款專用」不被挪用。

另一個增加則是在前期城中村危舊房改造基礎上，再新增實施100萬套城中村改造、危舊房改造。倪虹強調，只要前期工作做得好，還可以在100萬套上繼續加大力度，並將提供5項支持，包括重點支持地級以上城市；針對開發性、政策性金融機構給予專項借款；允許地方發行專項債；給予稅費優惠；以及商業銀行根據評估發放貸款。

匯豐：措施不足以扭轉樓市

匯豐報告表示，從表面看來新增100萬套城中村改造、危舊房改造，聽起來令人興奮。某程度上，城中村改造的現金安置方式讓人聯想到「棚改貨幣化」，當時曾推升全國樓市，但今次規模明顯細得多，上一輪在2016年至2020年的棚改目標是2000萬套，最終更完成約2300萬套。而且會議上更並無提及資金從何而來的細節，上一次政策性銀行通過抵押補充貸款（PSL）從人行借入7萬億元，再借予地方政府用於以現金方式安置棚戶區居民。

匯豐指出，上述的措施有可能穩定樓市，措施可為樓市提供一些支持，但不認為足以扭轉樓市，很明顯中國部分地區的供應過剩仍需數年才能消化。若要讓平均樓價和成交量回穩仍有更多工作要做。