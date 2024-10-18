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經濟

恒指險守二萬關 成交不足2000億 住建部記招未符預期 內房股急回吐

【明報專訊】住建部等部委記者會未有大驚喜消息公布，拖累港股早段升近500點後大幅回落，更一度失守20,000點，周三一眾憧憬有新政救市推出而爆升的內房股齊急回，前日升8%的龍湖（0960）昨反挫13%，由最佳藍籌變表現最差藍籌。恒指最終跌207點，收市報20,079點，四日累插1172點，成交進一步縮至1900億元，是9月23日以來首次於2000億元以下，北水轉為淨買入逾80億元。

隔晚美股再創新高，恒指昨高開185點後升幅曾擴大至496點，但住建部發布會大體只公布現有政策的增量措施 （見另文），拖累中國內地與本港股市午後轉跌，恒指一度跌309點，低見19,977點，恒指全日波幅806點，最終跌207點或1%，國指跌88點或1.2%，收報7179點，科指跌52點或1.2%，收報4349點。北水南下合計淨流入83.59億元，終止單日流出，昨日急插逾27%的融創中國（1918）獲北水淨流入8.8億元，中國人壽（2628）及阿里巴巴（9988）分別吸水7.3億及6.5億元。

恒指高開 午後轉跌曾失守20000點

內房股繼續成為市場焦點，前日大升四成的融創中國開市前公布，以先舊後新方式配售最多4.89億股股份，佔擴大後股本5.31%，每股配售價2.465元，較周三收市價折讓19.97%，集資12.05億元，主要用於支持境內公司債的長期解決方案落地，及一般營運資金。完成後，由公司主席兼執行董事孫宏斌的家族信託控制的融創國際投資及其一致行動人士的持股量，由29.16%降至27.61%。

融創配股憂觸發「抽水潮」 內房股全線挫

市場憂慮內房股續有「抽水潮」，加上住建部記招內容令投資者失望，內房股沽壓大（見表），龍湖跌13%，連同中海外（0688）跌6.6%、華潤置地（1109）跌5.8%，成為跌幅最大三隻藍籌，富力（2777）、佳兆業（1638）挫逾兩成。科技股普跌，騰訊（0700）、阿里、京東（9618）偏軟，美團（3690）跌1.7%。

大摩：缺刺激消費措施 降非必需消費品股評級

摩根士丹利將中國非必需消費品股票評級從「與大同步」下調至「減持」，原因是中國政府缺乏針對刺激消費措施的細節，有關財政政策及刺激通脹措施的規模、時機和實施方面都存在不確定性；大摩同時將醫療健保股的評級從「減持」上調至「與大市同步」。

資深股評人郭思治表示，恒指昨失守20天及50天線，但其實港股由8月初的低位16,400多點升到高位的逾23,000點，近兩星期出現回調實屬正常，相信整個10月將出現先高後低的走勢，尤其上月淡友「死傷慘重」，本月定趁機「報仇」，他預計甚至11月上旬都有機會繼續反覆尋底，不過他認為中央早前推出「組合拳」後不會就此收手，相信今浪的升勢不會調整完就無而為繼。

明報記者

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