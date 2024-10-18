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經濟
香港地產

君臨天下凶宅同層5200萬售 10年實蝕9%

【明報專訊】上月本港銀行減息後，市場續有大額成交，其中九龍站君臨天下一個「超級凶宅」同層戶，本月初獲買家以5200萬元連車位承接，惟原業主持貨約10年，連使費料實蝕約480萬元或9%。

上述單位為君臨天下3座極高層複式戶，實用1812方呎，3房1套間隔、連168方呎平台，本月初5200萬元連車位登記易手、實呎28,698元。原業主2014年約5188萬元一手連車位購入，持貨10年，帳面雖獲利約12萬元或不足1%，但由於原業主購入時需付樓價8.5%「辣稅」，故連使費料實蝕約480萬元或9%。資料顯示，上述單位同層、由賭王四太梁安琪持有的一個4房複式單位，於2013年曾發生矚目兇案，當時有「水果大王」之稱的馬主彭熾輝，懷疑在內地南海包養「小三」，彭熾輝被人餵食安眠藥後不省人事並遭狂斬過百刀，涉案女士殺人後向保安員求救，其後折返，在警方及消防員到場的同時，即越窗從單位躍下，直插大廈泳池當場斃命。

《施政報告》公布日 康怡連錄3成交

另中原分行首席分區營業經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園於新一份《施政報告》公布當日即連錄3宗成交，本月暫錄12宗二手成交，已超越上月全月10宗水平。其中，M座中層02室，實用712方呎，3房1套間隔，以872萬元成交，實呎12,247元。原業主早於1998年587萬元購入，持貨約26年帳面獲利285萬元或49%。

劉軍2.3億放售畢拉山徑洋房

此外，屢次於舖市高峰期以天價入市「舖王」的商舖投資者劉軍及相關人士，新近放售渣甸山畢拉山徑50號金碧園一幢獨立大屋，意向價約2.3億元，較物業估值低。仲量聯行指出，物業以公開邀請意向形式出售，並於11月8日截止，單位實用約3669方呎，為5房4套房設計，物業附設約4000多方呎私人花園及泳池，現實呎即約6.27萬元。資料顯示，劉軍1995年以3550萬元購入該物業，最新意向價較29年前高1.945億元或5.5倍。

[香港地產]

相關字詞﹕金碧園 劉軍 康怡花園 君臨天下 凶宅同層戶

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