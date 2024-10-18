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經濟
香港地產

壽臣山15號2號屋8.45億沽 港島兩年來最大宗成交

【明報專訊】新一份《施政報告》出台後，新盤市場交投保持活躍，市區豪宅更連錄大額成交。今年在本港賣樓吸金高逾41億元的英皇國際（0163），其牽頭發展、已屆現樓的南區壽臣山15號，以8.45億元沽出2號屋，實呎6.99萬元，除創今年港島最大額一手物業成交外，相信亦屬自2022年6月，同屋苑7號屋以8.7億元售出後，逾兩年來港島最大成交額的屋苑式洋房。 

上述壽臣山15號2號屋，5套房間隔，實用12,073方呎、連3841方呎花園等，為項目面積最大洋房。英皇國際副主席楊政龍表示，新一份《施政報告》放寬「新資本投資者入境計劃」，容許投資5000萬元或以上住宅物業，措施將對豪宅市場起提振作用，料樓市、樓價將可重拾升軌。壽臣山15號自2022年中推出至今累沽7幢洋房，套現總金額約39.5億元。

ST. GEORGE'S 4房連車位1.18億沽

九龍方面，信置（0083）牽頭的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，最新售出第1座18樓A室、實用2140方呎4房戶，連車位成交價1.18億元、實呎5.51萬元；項目本月暫錄7宗成交，套現逾5億元。此外，近日連番錄得大手客入市的九建（0034）將軍澳海茵莊園，昨日再錄大手客斥資1689萬元，連購3伙實用同為287方呎的1房戶、實呎1.96萬元，擬作投資用途。新一份《施政報告》出台後，過去兩日新盤成交錄近70宗，令本月整體一手成交增至約1500宗。

皓畋3房戶撻訂 買家料遭沒收455萬

另綜合市場資訊，本月主要新盤共錄約11宗撻訂，其中嘉里（0683）何文田皓畋10座6樓A室，實用943方呎3房戶，原於2021年6月以3500萬元售出，買家當時採1138日成交期，惟買家新近撻大訂，料遭沒收13%訂金約455萬元。新地（0016）北角海璇II 亦錄首宗撻訂，位於2座15樓B室、實用1153方呎3房戶，本月初以4420萬元售出，惟交易再沒進展，料買家撻訂遭沒收5%訂金，涉約221萬元。

[香港地產]

相關字詞﹕海璇II 皓畋 海茵莊園 St. George's Mansions 壽臣山15號 英皇國際

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