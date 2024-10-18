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經濟
香港地產

DOUBLE COAST I上樓書 最快下周開價

【明報專訊】啟德續成新盤主戰場，會德豐牽頭、位於啟德跑道區DOUBLE COAST I，在《施政報告》出台後上載樓書，最快下周開放示範單位及開價，有望本月底至11月初開售。對於近期有發展商宣布將貨尾提價，會德豐副主席兼常務董事黃光耀稱，旗下部分項目有條件加價，但加幅會較溫和，現階段欲「做多啲生意先」，提高成交量。

澐璟單日連沽3伙吸金逾2.34億

DOUBLE COAST I涉361伙，提供開放式至3房單位，實用面積265至1275方呎，據樓書資料顯示，項目位於第3及5座，位置靠近中海外（0688）已入伙的維港1號。第3座屬高座大樓，第5座屬低座大樓。同區由華潤置地（海外）及保利（0119）合作的澐璟，於《施政報告》後單日連沽3伙，總吸金逾2.34億元；當中有買家斥逾1.58億元購入第1座2樓A、B室，實用分別1985及1797方呎，均為4房雙套間隔，A室以8658.05萬元成交，實呎逾43,617元，B室則以7178.25萬元成交，實呎近39,946元。

天璽．天招標沽12伙 呎價高見近4.2萬

明日進行第三輪銷售的新地（0016）啟德天璽．天，最新透過招標售出12伙，為實用854至1993方呎的標準戶，成交金額、呎價最高單位為第3座Peak Tower 47樓A室，實用1993方呎4房雙套間隔、連私人電梯大堂，成交價8305.2萬元、實呎41,672元。項目透過招標累售43伙，連同早前價單出售單位，暫累沽約485伙。同樣明天賣樓，還有長實（1113）與港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，長實營業部首席經理郭子威表示，項目稍後擬招標推售4房戶，意向價亦會調整，料市場合理呎價約有10%上調空間至約3.5萬元。同區路勁（1098） 牽頭的晉環，最新售出2B座33樓B室，實用368方呎1房戶，成交價952.6萬元、實呎25,886元，而項目本周連錄6宗成交、套現逾1.93億元。

[香港地產]

相關字詞﹕晉環 天璽．天 澐璟 啟德 Blue Coast II DOUBLE COAST I 新盤

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