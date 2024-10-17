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經濟

香港地產

林子峰沽長沙灣舖 呎價較5年前高近三成

【明報專訊】《施政報告》公布前有投資者沽出手持舖位，由物業投資者林子峰持有的長沙灣ONE NEW YORK商場，早前拆售部分商舖，位於商場地下1號商舖，面積1222方呎，上月中以1550萬元易手，呎價1.27萬元。林氏2019年3月以約1.15億元購入上述商場，總面積11,588方呎，呎價約9924元，若以成交呎價計，呎價較購入價高28%。

2020年2億元放售 未能沽出

翻查資料，林子峰曾在2020年底，委託代理以2億元放售整個商場，惟未能成功售出。另一資深投資者楊奮彬，近日亦沽出商舖。市場消息稱，由楊奮彬或相關人士持有鰂魚涌英皇道1032至1044號福昌樓地下G2、3、3A及4號舖，最新以9000萬元連租約易手，以商舖總面積約2267方呎計，呎價3.97萬元。上述舖位自2011年起由東亞銀行（0023）或有關人士租用，現時月租約29萬元，租期至2026年2月初，租金回報約3.9厘。翻查資料，楊奮彬或有關人士2009年7月以6100萬元購入，去年曾以約1.1億元放售，現時以9000萬元易手，較去年叫價低2000萬元或約18%，持貨約15年，帳面獲利約2900萬或48%。

楊奮彬等9000萬沽英皇道舖

此外，《施政報告》放寬非住宅按揭成數至七成，中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，措施反映政府關注物業市道，亦有利地產長遠發展，全面兼顧住宅及工商舖市場。潘又稱，以往工商舖受按揭成數所限，因而大大降低工商舖物業的流通量，令投資工商舖成本較重，是次全面劃一按揭成數上限，相信可激活工商舖買賣市場。

業界：延長工廈活化限期利好投資市場

同時，不論是自用或是投資，按揭成數也劃一，對租用物業的企業而言亦是一大佳音，可趁目前市况轉租為買，減輕投資成本，短期將會帶動工商舖睇樓量上揚，長遠利好工商舖買賣表現。美聯工商舖行政總裁盧展豪亦稱，政府亦會延長工廈活化的限期及推行放寬改裝酒店及商廈的先導計劃，此利好投資市場，亦有利中外資金及投資者入市，長線料會增加工商舖物業的投資吸引力。

相關字詞﹕潘志明 盧展豪 中原(工商舖) ONE NEW YORK 楊奮彬 林子峰 施政報告

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