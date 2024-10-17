海典灣3房1030萬沽 撻訂貨月內賣貴30萬

原業主持貨22年帳賺694萬

上述單位原業主早於2002年336萬元一手購入，持貨約22年帳面獲利約694萬元或逾兩倍。值得留意的是，成交紀錄顯示，單位對下一層B室，於今年1月「撤辣」前以1122萬元易手，反映同類成交價較年初仍跌92萬元或8%。

此外，中原副區域營業董事伍耀祖指出，天水圍嘉湖山莊本月暫錄11宗成交，較上月同期增約一成，並錄得本月第二宗複式戶成交，位於景湖居3座頂層連天台戶，實用面積986方呎，3房1套連士多房間隔，享開揚景觀，以780萬元易手，實呎7911元。原業主於2007年6月338萬元買入，持貨約17年帳面獲利442萬元或1.3倍。

《施政報告》前夕 元朗連錄6宗成交

中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗在《施政報告》公布前一日內連錄6宗二手成交，其中尚悅8座低層E室，實用355方呎，兩房間隔，以365萬元沽出，實呎10,282元。原業主2016年4月332萬元買入，持貨約8年帳面獲利33萬元或10%。

美聯助理聯席董事鄧涇渭稱，同區尚悅‧嶺2座中層F室，實用面積270方呎1房戶，以303萬元沽，實呎11,222元。原業主2019年以417.8萬元一手買入，帳蝕114.8萬元或27%，連使費料實蝕128萬元或31%

將軍澳怡心園兩房418萬沽

中原地產分行經理關偉豪表示，將軍澳怡心園5座低層F室，實用面積497方呎，兩房間隔，在施政報告公布後以418萬元易手，實呎8410元。

上述物業原業主2004年145.9萬元向房協一手購入，帳面獲利272.1萬元或1.9倍。