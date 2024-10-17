《施政報告》後首周末 9盤587伙搶灘

華第洋房《施政報告》前1.22億沽

《施政報告》昨日出台前，市場上亦錄大額成交，其中資策（0497）旗下粉嶺粉錦公路333號豪宅洋房華第1期，據成交記錄冊顯示，洋房以1.22億元售出，實用面積6940方呎、實呎17,579元，買家將獲贈物業內現有家具及物件，並需於明年3月25日或之前完成交易。物業樓高3層，屬4房4套間隔，設4857方呎私人花園，亦屬屋苑的示範洋房。

另內房龍湖（0960）旗下已屆現樓的啟德尚．珒溋，亦於《施政報告》公布前以1.0547億元招標售出低座B座地下B室，實用面積2520方呎，4房間隔、連894方呎花園，實呎41,853元，買家成交期66日。

尚．珒溋特色戶逾億沽 實呎4.19萬

業界對新一份《施政報告》有關樓市措施態度正面，嘉華國際（0173）營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明稱，喜見政府「鬆綁」按揭，讓更多投資者入市支持樓市，期望銀行配合政府施政，亦能吸引境外投資者購買本港物業作長遠投資，而政府優化「新資本投資者入境計劃」，估計政府一方面放寬投資住宅物業，另一方面設門檻，期望吸納高端人士扎根香港，要有待觀察成效。

嘉華温偉明：放寬投資住宅成效待觀察

萬科香港董事總經理周銘禧指出，港府循多個層面解決房屋問題，對有意置業的市民、投資者都屬好消息，隨着步入減息周期，加上利好樓市政策出台，料買家將加快入市意欲，為樓市帶來刺激作用。

樂風集團投資管理總監梁鎮峰認為，首次將住宅投資納入「投資移民計劃」的金額內，將利好豪宅、大手住宅及全幢住宅物業等成交，惟若能調低物業成交總價要求，以及增加可計算列入投資移民金額的百份比，相信能擴闊及增加更多外來投資者投資香港。

[2024年施政報告]