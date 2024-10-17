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經濟
2024年10月17日星期四
周顯 投資二三事
投資策略
倡建黃金交易中心 推動倉儲等產業鏈 業界：港要「有出有入」 不能只存金
債券南向通擴容 研納非銀行機構
優化上市批核流程 令時間表更清晰
支援中小企 再推「還息不還本」
推動轉數快與內地支付系統互聯
海運港口局升級為海運港口發展局
恒指3日累跌近千點 見兩周低 憧憬政策刺激 本地地產內房股做好
茶百道曾飈八成 五度觸發波動調節機制
地平線招股籌54億 一手入場費2418元
彭博：海天味業擬來港上市 料集資117億
淘寶推「店舖體驗分」增服務透明度
京東物流與淘天合作 全面接入淘寶天貓
中壽發盈喜 首3季純利料最多升1.85倍
ASML大削展望 累全球晶片股 AI晶片需求強勁 其他市場低迷時間超預期
英紐通脹回落 減息預期升溫 英鎊紐元見近兩月低
IMF籲多國協調提前收緊幣策應對通脹
張兆聰：博大市回升 中芯可吼
港元定存恒生7日年息見9厘
英鎊定存高息精選
技術取勝：ASMPT 82元為重要支持
劉鳴煒Ig翻譯「我唔過海」成阿拉伯語
劉思明：基建等行業料非高速增長 只宜低吸
周顯：港股技術上可T+1
湯文亮：冀銀行不再call loan
長實：3盤121伙餘貨加價3% 趙國雄料買家能負擔 兩大龍頭發展商加價證樓市見底
《施政報告》後首周末 9盤587伙搶灘
海典灣3房1030萬沽 撻訂貨月內賣貴30萬
林子峰沽長沙灣舖 呎價較5年前高近三成
諾士佛臺單位1354萬放售 高34年前9倍
中金楊鑫：中國現代化物流中心需求大
過去一年全球調研 看好越南樓市
周顯：港股技術上可T+1
【明報專訊】港交所（0388）計劃明年上半年發表白皮書，探討把香港現貨股票交收時間，由目前的T+2，縮短至T+1。
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
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