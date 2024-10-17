淘寶推「店舖體驗分」增服務透明度

他指出，由於淘寶現時的店舖動態評分（DSR）基於主觀評價來決定分數，有時會發生「造假」評價或明星粉絲之間互刷差評等而影響計算結果，令商戶難以營運。為了讓服務標準更透明，公司引入「店舖體驗分」，增加更多客觀指標評分，例如商戶品質、用戶評價、發貨及物流速度、諮詢接待售後處理等，而且官方團隊會透過商舖同業的營運數據來監察會否有異常數據，避免分數「造假」。

商家分數愈高 曝光機會更多

對於「體驗分」愈高的商家，他稱淘寶會向其提供更多曝光機會，以及售後場景擁有更多自主權，例如「體驗分」要至少4.1分才可用阿里媽媽（阿里巴巴旗下廣告交易平台）投放廣告；參加「雙十一」、「百億補貼」等營銷活動報名門檻要至少4.2分；以及達4.8分或以上可有申訴專屬客服處理。他續稱，4.8分店舖佔比提升至36%。另公司亦推出商品體驗分（PXI），就商品負反饋、發貨物流問題和用戶救助平台着手，而使用商家量超過110萬個。另外，他稱公司7月調整「僅退款」措施後，每日攔截了40萬個不合理「僅退款」，退貨憑證覆蓋亦增加20%，以及多方案協商中退款金額減少57%。同時，公司關閉全額「僅退款」評價入口，減少不合理中差評，料每年降低不合理中差評數量達265萬個。

淘寶平台事業部店舖業務負責人方勝表示，今年淘寶天貓新開店累計超過600萬間，上半年，農場店按年升52%、渠道店升100%、新銳品牌店舖增61%。另截至9月底止，新增商家會員規模達4.6億，而商家會員復購訂單按年升26%。

明報記者 黃志偉 杭州報道