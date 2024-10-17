彭博：海天味業擬來港上市 料集資117億

海天A股年初至今已累升13%，截至昨日止市值2401億元（人民幣，下同）。報道引述知情人士補充，來港掛牌事宜商討仍在進行，海天的代表沒有立即回應置評請求。

旗下海天醬油市佔率 多年居內地榜首

海天味業成立於1955年，為內地家庭最知名的日用品牌之一。據海天味業官網介紹，目前旗下產品涵蓋醬油、蠔油、調味醬、醋、雞精等八大系列，超過100個品項、旗下海天醬油市場佔有率連續多年位居全國第一、按上半年收入，醬油產品營業收入佔公司總收入逾55%。近年該公司產品已擴展到火鍋底料、甚至雪糕等。今年上半年營業收入按年升9.2%至142億元；賺34.5億元，按年升11.5%。

海天Ａ股目前市盈率（PE）約為36倍，與貴州茅台（滬：600519）相若。海天味業昨收報43.19元，跌4.8%，成交11.88億元，市值為2402億元。

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