地平線招股籌54億 一手入場費2418元

地平線此次4名基石投資者共認購2.19億美元（約17.08億港元），按招股中間價及未計超額配售權，其認購股份已佔發售股份約32.6%，相關股份設6個月禁售期。基石投資者包括阿里（9988）旗下Alisoft China Holding Limited、百度（9888）旗下Baidu（Hong Kong） Limited、法國家族辦公室旗下PARTICIPATIONS 1及由璟泉甬寧高芯（北京）國際股權投資基金合伙企業間接持有SC International Investment Fund SPC，分別佔發售股份的7.4%、7.4%、1.5%、16.3%。

地平線自2021年以來持續虧損，今年上半年股東應佔虧損擴大至近51億元人民幣，來自客戶合同的收入不足9.35億元人民幣。

七牛首掛「深潛」57%

另外，內地音視頻服務提供商七牛智能科技（2567）昨首掛牌，股價開報1.6元，較招股定價2.75元低41.8%，收報1.19元，「深潛」56.7%，暫為今年首掛表現最差新股，跌幅超越今年7月初上市的中贛通信（2545）首掛「深潛」46.4%。七牛智能一手帳面蝕1560元（每手1000股）；昨共成交1.21億股，涉資1.66億元。

明報記者

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