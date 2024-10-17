恒指3日累跌近千點 見兩周低 憧憬政策刺激 本地地產內房股做好

明報記者

美股隔晚下跌，其中ASML第三季訂單遠遜預期拖累日韓台股下跌，恒指低開174點後不久止跌回升，至11時宣讀《施政報告》升幅擴大，午後最多升229點，但之後再次轉跌，最終恒指反覆跌31點或0.2%，收報20,286點，20天線（現約處20,216點）失而復得。國指跌9點或0.1%，收報7267點，科指跌48點或1.1%，收報4402點。北水南下合計淨流出15.46億元，終止連續3日流入，盈富（2800）遭淨沽47.22億元，阿里巴巴（9988）吸水5.08億元，中海油（0883）亦獲淨買2.7億元。

北水淨流出15億 盈富遭淨沽47億

《施政報告》提出刺激樓市政策，放寬住宅物業按揭成數，上限一律調整至七成。另外，新資本投資者入境計劃申請人，購買高端住宅物業，部分樓價可計入投資額，最多1000萬元。本地地產股做好，信置（0083）、恒地（0012）升2.6%、太古地產（1972）升2.5%，新世界（0017）升1.7%，長實（1113）升1.4%，新地（0016）升0.8%。

內地多個部委今早將召開房地產政策發布會，內房股普遍上升，除龍湖升近8%，中海外（0688）升3.7%，華潤置地（1109）升2.5%。萬科（2202）升19%，奧園（3883）升24%，融創中國（1918）升40%，融信中國（3301）更升121%；科技股個別發展，京東（9618）跌逾3%，京東健康（6618）跌4.1%，是跌幅最大藍籌，騰訊（0700）、阿里偏軟，美團（3690）升1.4%。

分析：19700至20000點為技術支持區

第一上海首席策略師葉尚志表示，恒指已連續第三日未能企穩短期好淡分水線21,133點（國慶假前恒指收市位）之上，加上成交量減少，估計港股仍處於調整中，19,700至20,000點是現時的技術支持區。目前市况已進入政策等候觀察的窗口期，相信市場焦點將轉移到一些外圍因素，其中美元近期反彈回升、美聯儲進一步激進減息機會降，以及11月初美國大選逐步逼近，相信都是市場的關注點。