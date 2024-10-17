明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

海運港口局升級為海運港口發展局

【明報專訊】特首李家超昨日在宣讀新一份《施政報告》，就國際航運中心着墨，將原有港府旗下的「海運港口局」升級成「海運港口發展局」作為高層次諮詢機構，協助政府制訂政策和長遠發展策略。同時部署推動高增值海運服務業、綠色航運中心建設及智慧港口發展。目前身兼海運港口局旗下海運及港口發展委員會成員的香港付貨人委員會執行總幹事何立基認為，當局新訂政策回應市場訴求，方向正確，但具體仍要視乎執行後實效而定。

業界：方向正確 成效視乎如何落實

接近政府消息稱，新成立的香港海運港口發展局，旨在協助訂立長遠發展策略，仍屬諮詢架構，並會改由非官方人士任主席，以及有專責團隊着手參與研究及推廣工作。具體營運細節留待明年出台。另接近政府消息人士稱，他們就如何令年收入逾750萬歐元的海運服務企業，包括租賃、保險、代理、管理及經紀商等面對環球稅網下，可繼續享用香港的半稅（即利得稅減半8.25%稅率優惠），正着手聯同專家研究方案，其中會從會計安排着手，確保半稅安排的有效性，料明年上半年有研究結果。香港亦擬推動更多綠色船用燃料加注，將來更可進一步推動更多品類燃料加注。

何立基指出：「業界一向關注由跨部門推動政策出現的不協調，是次政府部門改動諮詢架構，及不再從貨量去競爭，並且聚焦在具優勢的海運服務業的做法，方向正確。」他認為反映政府意識到過往不足，並回應業界訴求，轉用高層次機構統籌及策劃，強化原有架構。今次特首將新安排置入《施政報告》，料無論如何都會有措施落實，他亦熱切期待當局公布措施內容，並會留意進一步實施新措施的效果。他相信最終成效，視乎當局及業界如何合作去落實。

（2024年施政報告）

相關字詞﹕何立基 香港付貨人委員會 海運港口發展局

上 / 下一篇新聞

倡建黃金交易中心 推動倉儲等產業鏈 業界：港要「有出有入」 不能只存金
倡建黃金交易中心 推動倉儲等產業鏈 業界：港要「有出有入」 不能只存金
債券南向通擴容 研納非銀行機構
債券南向通擴容 研納非銀行機構
優化上市批核流程 令時間表更清晰
優化上市批核流程 令時間表更清晰
支援中小企 再推「還息不還本」
支援中小企 再推「還息不還本」
推動轉數快與內地支付系統互聯
推動轉數快與內地支付系統互聯
恒指3日累跌近千點 見兩周低 憧憬政策刺激 本地地產內房股做好
恒指3日累跌近千點 見兩周低 憧憬政策刺激 本地地產內房股做好
茶百道曾飈八成 五度觸發波動調節機制
茶百道曾飈八成 五度觸發波動調節機制
地平線招股籌54億 一手入場費2418元
地平線招股籌54億 一手入場費2418元
彭博：海天味業擬來港上市 料集資117億
彭博：海天味業擬來港上市 料集資117億
淘寶推「店舖體驗分」增服務透明度
淘寶推「店舖體驗分」增服務透明度
京東物流與淘天合作 全面接入淘寶天貓
京東物流與淘天合作 全面接入淘寶天貓
中壽發盈喜 首3季純利料最多升1.85倍
中壽發盈喜 首3季純利料最多升1.85倍
ASML大削展望 累全球晶片股 AI晶片需求強勁 其他市場低迷時間超預期
ASML大削展望 累全球晶片股 AI晶片需求強勁 其他市場低迷時間超預期
英紐通脹回落 減息預期升溫 英鎊紐元見近兩月低
英紐通脹回落 減息預期升溫 英鎊紐元見近兩月低
IMF籲多國協調提前收緊幣策應對通脹
IMF籲多國協調提前收緊幣策應對通脹
張兆聰：博大市回升 中芯可吼
張兆聰：博大市回升 中芯可吼
港元定存恒生7日年息見9厘
港元定存恒生7日年息見9厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
技術取勝：ASMPT 82元為重要支持
技術取勝：ASMPT 82元為重要支持
劉鳴煒Ig翻譯「我唔過海」成阿拉伯語
劉鳴煒Ig翻譯「我唔過海」成阿拉伯語
劉思明：基建等行業料非高速增長 只宜低吸
劉思明：基建等行業料非高速增長 只宜低吸
周顯：港股技術上可T+1
周顯：港股技術上可T+1
湯文亮：冀銀行不再call loan
湯文亮：冀銀行不再call loan
長實：3盤121伙餘貨加價3% 趙國雄料買家能負擔 兩大龍頭發展商加價證樓市見底
長實：3盤121伙餘貨加價3% 趙國雄料買家能負擔 兩大龍頭發展商加價證樓市見底
《施政報告》後首周末 9盤587伙搶灘
《施政報告》後首周末 9盤587伙搶灘
海典灣3房1030萬沽 撻訂貨月內賣貴30萬
海典灣3房1030萬沽 撻訂貨月內賣貴30萬
林子峰沽長沙灣舖 呎價較5年前高近三成
林子峰沽長沙灣舖 呎價較5年前高近三成
諾士佛臺單位1354萬放售 高34年前9倍
諾士佛臺單位1354萬放售 高34年前9倍
中金楊鑫：中國現代化物流中心需求大
中金楊鑫：中國現代化物流中心需求大
過去一年全球調研 看好越南樓市
過去一年全球調研 看好越南樓市