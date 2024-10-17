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經濟

倡建黃金交易中心 推動倉儲等產業鏈 業界：港要「有出有入」 不能只存金

【明報專訊】特首李家超在最新《施政報告》提出，要推動黃金交易、清算和交割，更可將香港發展成黃金交易中心，帶動投資交易、衍生產品、保險、倉儲、貿易和物流服務等相關產業鏈發展。同時政府會推動國際級黃金倉儲設施。接近政府消息稱，由於機場金庫已近爆滿，有需要將容量倍增。業界認為，香港要建成「活」的實金倉儲做到「有出有入」（出納），並宜爭取離岸人民幣定價權，重新吸引大金商回流。在大搞黃金業務同時，港府亦宣布香港擬建大宗商品生態圈，消息指當局冀借助倫敦金屬交易所（LME）等國際標準，制訂最終營運方案。

明報記者 陳偉燊

接近政府消息人士稱，將於今年底前成立小組推動建立國際黃金交易中心的工作。同時由於現有可容載150公噸的機場金庫已飽和，因此擬物色地點倍增容量，機場繼續為他們設倉儲屬意地點之列。據悉新成立的小組成員包括政府部門、金融規管、業界及專業協會等持份者，業界會尋求新機制，依國際標準管理經擴容後的金庫。

張德熙：借助「兩制」優勢打開市場

金銀業貿易場理事長張德熙形容，特首李家超提出推動香港為黃金交易中心的做法很難得。張德熙說：「香港應借助『兩制』優勢打開中亞一帶一路及東南亞市場，然後推動離岸人民幣定價，繼而吸引大的黃金定盤商重返香港市場。」在夾於黃金需求方印度及供應方中東之間，他相信香港可居中發揮超級聯繫人。

張德熙認為機場金庫比現時應擴容一倍，由於該金庫主要利便實金經機場出納，最重要是做一個「活」的倉庫，做到有出有入，而非單單用作庫存，他說，這便利香港從中發揮物流倉儲功能，就算擴容，所需樓面料未致太大。

消息人士：港安全國際化 擁優勢

在建構大宗商品生態圈方面，港交所（0388）行政總裁陳翊庭早前接受本報專訪時表示，正研究將本港作為旗下LME金屬倉庫地點的可能性，現正進行首階段的法律、稅務及可行性分析，盼今年底前完成首階段工作。第二階段工作為金屬倉庫營運商找地，目前香港大部分倉庫並不清楚如何管理及處理金屬倉庫，經港交所撮合後，目前已有本港倉庫擁有者與金屬倉庫營運商討論，最後階段則為LME批准金屬倉庫加入。

接近政府消息人士還稱，香港向來安全又國際化，因此推動大宗商品的發展具備優勢。當局會參考LME等國際標準去制訂最終方案，並正物色地點設置倉庫。她指香港因為本身稅務水平相對低，因此向來沒有向大宗商品營運的持份者提供稅務優惠，然而在新加坡比香港提供更低稅務水平時，當局有需要研究提供優惠，吸引業界回來。

（2024年施政報告）

相關字詞﹕李家超 張德熙 陳翊庭 金銀業貿易場 倫敦金屬交易所 港交所

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