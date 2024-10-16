明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
基金特區

基金特區

基金特區：惠理看好金價 倡趁調整低吸 年內有望挑戰2800美元

【明報專訊】上月金價受中東局勢升溫刺激，現貨金價一度突破每盎司2680美元，即使近期金價稍回軟，年初至今累計仍錄約28%升幅。對於金價前景，惠理基金ETF業務高級策略師趙善德認為，金價尚未完全反映地緣政治的不確定因素，預期金價年內有望挑戰2800美元大關，短期調整或為低吸時機。

年初至今，金價屢創新高，據世界黃金協會的數據顯示，僅計今年上半年黃金回報率便達12.7%，雖不及美股的15.6%，但期內表現優於新興市場股票、已發展市場股票（不包括美股）、均衡投資組合及美國債券等（見圖）。踏入下半年，金價升勢未止，上月底現貨金價格一度突破每盎司2680美元，再創歷史新高，惟踏入10月，金價稍回落至每盎司2640美元水平，部分投資者憂慮金價將持續因為美國減息步伐減慢而受壓。儘管息口走向為其中一個影響金價前景的因素，趙善德認為，近年此因素對金價的影響力已明顯下降，基於理論上在利率上升的情况下，不能提供利息的黃金，其價格將會下跌，但於剛結束的加息周期內，金價持續上升，再者即使近期美國公布的非農就業數據強勁，導致市場對美國將於11月大幅減息的預期降溫，金價亦未見大幅調整，可見息口對金價影響並不算太大。

受地緣政治影響多於息口變化

今年以來，金價累升約28%，僅計9月份升幅亦逾5%。趙善德指出，雖然不少投資者認為上月金價升浪主要受聯儲局減息帶動，其實不然，這是受中東局勢緊張此地緣政治因素推動，這亦解釋了為何金價已累升不少，且早前已反映年底大幅減息的預期，最近市場預期美國將減慢減息步伐，金價回調幅度亦未如市場預期般大，顯示目前金價受地緣政治影響，多於息口變化，預期今年餘下時間此因素將繼續支持金價，特別是中東衝突，金價對此風險的溢價比較明顯，基於地緣政治局勢難以預測，金價尚未完全反映中東局勢的不確定因素，再加上美國大選的變數，均支持金價向好，年內上望2800美元。

美保護主義去全球化 黃金有避險作用

談及美國大選，趙善德表示，選舉對金價影響並不止是短線，短期而言，目前兩黨民調「叮噹馬頭」，勢均力敵下，選舉結果的不確定將持續影響傳統資本市場，使部分資金投向與股債等風險資產相關度較低的金市；長線影響方面，無論哪一黨勝出，預期新政府為兌現競選承諾，也會推出慷慨的財政政策，這將增加美國預算赤字，造成長期通脹壓力，並預期於美國優先的保護主義推動下，貿易戰或會再升級，持續的去全球化，將增強黃金作為避險、抗通脹資產的吸引力，長遠有利推動金價上揚。

資金連續5個月淨流入金市

事實上，近月隨着中東衝突出現升級迹象，已有不少避險資金流入金市。據世界黃金協會的研究，截至今年9月底止，全球實物黃金ETF單月錄14億美元淨流入，流入資金主要來自北美地區，反映美國減息促使區內資金投向金市，而計及上月已為連續5個月錄資金淨流入，顯示隨着金價持續上升，投資者對黃金ETF的興趣相應提升。趙善德補充，除實物黃金ETF外，近月黃金期貨淨好倉也創下4年高位，反映不少大型機構投資者也看好金價前景。

2450美元可作增減持指標

至於明年初金價表現，趙善德表示，若今年11月或12月美國經濟數據不理想，明年初市場或會憂慮美國經濟衰退，對聯儲局減息預期或會再次升溫，將支持金價向好。對於市場憂慮明年央行購金及消費者對飾金的需求，或因金價高企而減少，他不諱言，偏高金價確對央行增加黃金儲備，及消費者購買金飾的需求有一定影響，在今年下半年已見此情况，但相信金價上升及地緣政治不確定，所帶來的投資及避險需求可繼續支持金價，基於中東、俄烏等地緣政治問題難於短期內解決，再加上美國減息及去全球化等因素，金價大跌風險相對較低，加上短期上升潛力，現水平也值得吸納，若金價再稍作調整，更是低吸機會，但亦提醒若金價失守2450美元，則需憂慮金價走勢是否轉向，建議以此水平作增持或減持指標，而各類黃金資產中，實物黃金ETF於投資的方便度、透明度及靈活性均較高，且交易成本相對低，是較方便投資者作分注部署的投資黃金工具。

劉敬華 明報記者

[基金特區]

相關字詞﹕基金特區 惠理基金 黃金

上 / 下一篇新聞

A股人幣瀉 港股挫774點見半月低 住建部人行等明開記招 談促進內房平穩
A股人幣瀉 港股挫774點見半月低 住建部人行等明開記招 談促進內房平穩
彭博：內銀最快本周下調存息
彭博：內銀最快本周下調存息
券商唱好內地互聯網股 大摩首選騰訊
券商唱好內地互聯網股 大摩首選騰訊
富豪海外投資收益 彭博稱內地開始徵稅
富豪海外投資收益 彭博稱內地開始徵稅
京東阿里「雙11」加強搶攻港市場
京東阿里「雙11」加強搶攻港市場
證監：潘廸生涉嫌內幕交易 將展開研訊程序 稱兒子亦違規
證監：潘廸生涉嫌內幕交易 將展開研訊程序 稱兒子亦違規
潤地凱悅組合資 擴內地酒店業務
潤地凱悅組合資 擴內地酒店業務
潤飲獲9基投認購近半股份
潤飲獲9基投認購近半股份
The Henderson高層呎租130元
The Henderson高層呎租130元
瑞銀唱好地產股 薦買新地 按息看跌 料明年港樓價升最多5%
瑞銀唱好地產股 薦買新地 按息看跌 料明年港樓價升最多5%
碧瑤屯門建新回收基地 料9個月內投產
碧瑤屯門建新回收基地 料9個月內投產
堡獅龍停牌 待根據併購守則刊公告
堡獅龍停牌 待根據併購守則刊公告
中東局勢降溫 油價曾跌逾5% ASML訂單遠遜預期 Nvidia挫4%
中東局勢降溫 油價曾跌逾5% ASML訂單遠遜預期 Nvidia挫4%
美據指對AI晶片 增出口限制
美據指對AI晶片 增出口限制
IMF：全球債務料首達100萬億美元
IMF：全球債務料首達100萬億美元
張兆聰：外資掉頭沽港股 留意人幣走勢
張兆聰：外資掉頭沽港股 留意人幣走勢
匯豐尊尚客港元定存息見4.5厘
匯豐尊尚客港元定存息見4.5厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
姜靜：影響人民幣的多重因素
姜靜：影響人民幣的多重因素
技術取勝：康臣葯業10天線有支持
技術取勝：康臣葯業10天線有支持
劉思明：低吸宜適可而止 免蟹貨難脫身
劉思明：低吸宜適可而止 免蟹貨難脫身
周顯：知內幕消息也可能輸錢
周顯：知內幕消息也可能輸錢
湯文亮：樓價下跌 損失最大是財仔
湯文亮：樓價下跌 損失最大是財仔
瑜悅折實均呎1.49萬 長沙灣8年最平 近元朗新盤呎價推 首批一房454萬起
瑜悅折實均呎1.49萬 長沙灣8年最平 近元朗新盤呎價推 首批一房454萬起
話你知：華懋4年半前9.1億中標 每呎8743元
話你知：華懋4年半前9.1億中標 每呎8743元
Blue Coast II天璽‧天周六共推售504伙
Blue Coast II天璽‧天周六共推售504伙
現崇山兩房880萬沽 9個月炒高一成
現崇山兩房880萬沽 9個月炒高一成
首三季補價46億 按年跌近八成
首三季補價46億 按年跌近八成
Blue Coast II設專用升降機到港鐵站
Blue Coast II設專用升降機到港鐵站
港島南岸規模大 新供應陸續登場
港島南岸規模大 新供應陸續登場