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Blue Coast II設專用升降機到港鐵站

BLUE COAST II

【明報專訊】港鐵黃竹坑站一帶近年成為港島新盤供應重鎮，區內具備新中產住宅社區的發展概念，亦享鐵路優勢，每有新盤登場均成市場焦點。由長實（1113）及港鐵（0066）合作發展的Blue Coast II，為目前最接近港鐵站及商場的期數，由屋苑乘專用升降機到港鐵站，估計僅約1分鐘步程，加上近期乘減息、中央救市措施帶來的「東風」，有望成為紅盤。

明報記者 歐陽慧恩

Blue Coast屬港島南岸第3期住宅發展，分為A、B及C期發展，其中A期為連接港鐵站的大型商場，B期、C期屬住宅，合共提供1200伙，為港島南岸6個期數中，規模最大一期；其中Blue Coast第1期設642伙，關鍵日期為2025年12月，已於今年4月開售，累售單位總數直撲600伙，吸金總額高逾百億元。

單位總數558伙 半數屬兩房

是次推出的Blue Coast II，關鍵日期為2026年2月，樓花期約16個月，設558伙，由第3座、5座組成，戶型涵蓋兩房至4房，其中兩房單位279伙，佔全盤約50%，實用面積443至537方呎；3房設217伙，佔比約39%，實用面積718至802方呎；4房涉62伙或約11%，實用面積1181至1267方呎。

部分兩房戶採開放式廚房設計

發展商率先展出以第3座28樓D室為藍本的連裝修示範單位，實用面積446方呎兩房間隔，為入場戶型之一，採開放式廚房設計。

設轉角窗 料採光度理想

單位屬無走廊設計，甫進入室內為客飯廳範圍，不設玄關位，大廳闊約10呎，空間實用。設計師以鮮明色調打造型格居所，並以木製垂直條紋特色牆飾貫徹開放式廚房至客廳。睡房位於客飯廳兩側，設計師打通睡房的間隔牆，令廳區更闊落。雖然單位不設露台，但因設轉角窗，料室內採光度理想。

開放式廚房附連一系列配套家電，據樓書資料顯示，大部分單位的廚房配套電器，主要包括德國品牌Gaggenau的嵌入式雪櫃、洗衣機、蒸焗爐、抽油煙機及煤氣爐或電磁爐等。

住戶康樂設施方面，將與1期共用住客會所「BIOPHILIA REALM」，設有19項設施，包括長約28米室外游泳池、室內泳池、健身室、VR動世界、中式及西式宴會廳及多用途室內運動場等，連園林總面積約9萬方呎。

■有片睇

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